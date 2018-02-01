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İzmir'de trafik kazası: 2 ölü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'de trafik kazası: 2 ölü

Murat Elma'nın (38) kullandığı plakasız motosiklet, Birgi Mahallesi  Gürol Madan Caddesi'nde kaldırıma çarptı.
 
Sürücü Elma, olay yerinde hayatını kaybetti.
 
Motosikletteki İsmail Yayla (35) da ağır yaralı olarak kaldırıldığı  Ödemiş Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yayla ve Elma'nın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #Ödemiş #Murat Elma
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