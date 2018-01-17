Yeni Asır Gazetesi Haber Müdür Yardımcısı Şendil ve İstihbarat Sorumlusu Kantürk trafik kazasında yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Yeni Asır Gazetesinin Haber Müdür Yardımcısı Fatih Şendil ve İstihbarat Sorumlusu Şenol Kantürk yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Konak istikametine giden Fahrettin Işık'ın kullandığı 34 LV 8449 plakalı otomobil, Levent Marina Kavşağında İnciraltı yönünden gelen İsmail Ç. yönetimindeki 48 YV 218 plakalı araçla çarpıştı.



Kazada, Işık'ın otomobilinde bulunan Yeni Asır Gazetesi Haber Müdür Yardımcısı Fatih Şendil ve aynı gazetenin İstihbarat Sorumlusu Şenol Kantürk yaralandı.



Kaza sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kantürk tedavisinin ardından taburcu edilirken, kolunda kırık tespit edilen Şendil'in ise ameliyata alındığı, durumunun iyi olduğu bildirildi.



Gazetecilerin bulunduğu otomobile çarpan aracın sürücüsü İsmail Ç.'nin trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde 0,57 promil alkollü olduğu tespit edildi.



Ehliyetine el konulan sürücü İsmail Ç, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Gazetecilerin haber için gittikleri Aydın'dan İzmir'e döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.