İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Ali Yatağan (50) idaresindeki 35 VKN 10 plakalı otomobil, eski Çeşme karayolu Kutlu Aktaş Barajı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra Urla Devlet Hastanesine sevk edilen Yatağan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çeşme ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.