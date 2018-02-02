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İzmir'de tüp patlaması: 3 yaralı

Karabağlar'da bir simit fırınında LPG tüpü değişimi sırasında meydana gelen patlama sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı

İzmir'de tüp patlaması: 3 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir simit fırınında tüpün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 45/7 Sokak'ta bulunan bir binanın alt katındaki simit fırınında biten LPG tüpü değiştirildiği sırada gaz sızıntısı yaşandı.

Fırın içinde gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2'si tüpçü, biri fırın çalışanı 3 kişi yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangını söndürdü.

Fırının yanındaki binada oturan Alaaddin Yıldırım, iki patlama sesi duyduğunu, çok korktuklarını belirtti.

Olay sırasında evinde oturduğunu belirten Şevket Güneş ise büyük bir gürültü duyduğunu, korkudan telaşla çocuklarını da alarak dışarı çıktığını söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tüp patlaması #simit fırını #LPG tüpü #izmir
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