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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Narkotik suçlarla mücadele ekipleri İzmir'de operasyon yaptı. Müstakil bir eve düzenlenen baskında 600 kilogram skunk ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen 600 kilogram skunk, operasyonla ele geçirildi.

Operasyonun adresi İzmir'in Karabağlar ilçesi oldu. 

"Kimyasal Esrar" olarak adlandırılan skunkın yurt dışından kente getireleceği bilgisi üzerine Narkotik ekipleri harekete geçti.

Karabağlar ilçesindeki müstakil bir eve operasyon düzenlendi. Aramalarda yaklaşık 600 kilogram skunk bulundu. Evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı. 

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, operasyon sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uyuşturucu ile mcüadelenin sonuna kadar süreceğini vurguladı.

ulusal.com.tr
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