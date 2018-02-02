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İzmir'de yaşlı çiftin öldürülmesine ilişkin dava

İzmir'de evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 60 yaşlarındaki karı kocanın katil zanlısı oldukları iddia edilen 3 kişinin yargılanmasına başlandı

İzmir'de yaşlı çiftin öldürülmesine ilişkin dava

 İzmir'de evlerinde bıçaklanarak öldürülen 60 yaşlarındaki karı kocanın katil zanlısı oldukları iddia edilen biri tutuklu 3 sanık hakim karşısına çıktı.
İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Suriye vatandaşı U.E, tutuksuz sanıklar M.K. ve H.C. ile çiftin çocukları ve taraf avukatları katıldı.
Tutuklu sanık U.E, tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde, yaşlı çift ile komşu olduğunu, olay sabahı maktül Remziye Işıkhan'ın sesini duyması üzerine yaşlı çiftin evine girdiğini anlattı.
Evde, sanıklardan H.C ile tanımadığı 2 kişinin daha olduğunu söyleyen U.E, bu 2 şahsın zorla sol elini bıçakla kestiğini, akan kanı yaşlı çiftin üzerine bulaştırdığını, "parmak izi çıksın" diye de evin çeşitli yerlerine elini değdirdiklerini iddia etti.
Tutuksuz sanıklar H. C. ile M. K. ise haklarındaki suçlamaları reddetti.
Öldürülen çiftin kızları F.G, ağabeyi U.I'nın İsmail Akdağ'ı öldürdüğü iddiasıyla cezaevinde tutuklu bulunduğunu belirterek, "Babam, Akdağ'ın ailesi ile barışmak istedi. Başlangıçta aile 70 bin lira istedi. Sonra bu rakamı 180 bin liraya yükselttiler. Cinayetin işlendiği gün babam 180 bin lirayı eşimle Şanlıurfa'ya götürecekti ancak para bizdeydi. Babam barışmak için para vereceğini söylediğinden bu durum çevreden biliniyordu. Paranın o gün babamın evinde olduğunu düşünüp onları öldürmüş olabilirler." diye konuştu.
Tanık olarak cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren U.I. da tutuksuz sanıkların olayla bir ilgisinin olmadığını düşündüğünü söyledi.
Tutuklanmadan önce 2015 yılında Basmane'de göçmen kaçakçılığı yapan İ.A. ve H.A.'nın da arasında yer aldığı grubu polise ihbar ettiğini anlatan İ.U, "Bu grupta yer alan İsmail Akdağ'ı da öldürdüğüm iddiasıyla tutukluyum. Göçmen kaçakçılığı yapan bu kişiler daha sonra beni birkaç kez ölümle tehdit etti. O kişilerin benden intikam almak için anne ve babamı öldürdüklerini düşünüyorum. Sanık U.E'nin cinayeti işlediğinde yanında kimler olduğunu söylemesini istiyorum." dedi.

 Olay
Cemal ve Remziye Işıkhan çifti İzmir'deki evlerinde 16 Haziran 2017'de bıçakla öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayın ardından biri Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alınmıştı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklu sanık #katil zanlısı #cinayet
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