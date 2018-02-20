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İzmir'deki kadın cinayeti davası

Karşıyaka ilçesinde evlilik hazırlığı yaptığı kadını öldürdüğü öne sürülen emekli astsubay ile cinayete azmettirdiği iddia edilen arkadaşının yargılanmasına devam edildi

İzmir'deki kadın cinayeti davası

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Zeliha Köse'nin evlilik hazırlığı yaptığı şahıs tarafından öldürülmesi olayıyla ilgili davaya devam edildi.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Serdar G. ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz yargılanan N.A. ise katılmadı.
Köse Ailesi'nin avukatları, önceki duruşmada iddia makamının, sanık N.A'nın "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan beraatini, Serdar G'nin ise "kasten tahrik altında öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması yönündeki mütalaasına karşı söz alarak soruşturmanın genişletilmesini talep etti.
Katılan vekili Ayşe Nur Arıcan, telefon görüşmesi kayıtlarına göre iki sanığın da planlayarak Zeliha Köse'yi öldürdüklerinin sabit olduğunu iddia ederek gerçeğin ortaya çıkması için soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini ifade etti.
Arıcan, bu nedenle iki sanığın da cezalandırılmasını ve cezalarına herhangi bir indirimin uygulanmamasını talep etti.
Önceki beyanlarını tekrar ettiğini dile getiren Serkan G, amacının Köse'yi öldürmek olmadığını ileri sürdü.
Mahkeme heyeti, dosyanın bugün görevli olan bir üye hakim tarafından da incelenmesine ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Heyet ayrıca, soruşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerin gelecek duruşmada değerlendirileceğini belirtti.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yalı Mahallesi'nde, emekli Astsubay Serdar G'nin (49), evlilik hazırlığı yaptığı emekli hemşire Zeliha Köse'yi (45) 26 Şubat 2016'da silahla öldürdüğü öne sürülmüştü. Karşıyaka Polis Merkezine giden zanlı, cinayeti itiraf etmişti.
Cumhuriyet savcısı, Serdar G. hakkında "tasarlayarak adam öldürme", maktul ve sanığın arkadaşı N.A. hakkında ise "tasarlayarak adam öldürme suçuna azmettirme" suçlamasıyla dava açmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sanık #Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi #kadın cinayeti
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