İzmir'in Karabağlar ilçesinde 101 hektarlık alanda yapılan parselasyon ve uygulama imar planları, İzmir 6. İdare Mahkemesince iptal edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki 540 hektarlık riskli alanın 101 hektarlık kısmında yapılan parselasyon ve uygulama imar planlarının mahkemece iptal edildiği belirtildi.



Karabağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmir 6. İdare Mahkemesinde görülen davada, 101 hektarlık kısımda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan imar uygulaması ile bunun dayanağı olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptal edildiği bildirildi.



Açıklamada, açılan davalar nedeniyle bölgede iki yıl içinde 5 kez imar planı yapıldığı kaydedilerek parselasyon planı aşamasında da vatandaşların parsellerinin bir kısmında acele kamulaştırmalar yapıldığı ve kat karşılığı ihaleye verildiği ifade edildi.



İhaleyi alan firmanın inşaatlara başladığı ancak çalışmaların durdurulduğu aktarılan açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu:

"İzmir 6. İdare Mahkemesinde görülen davada verilen karar, bu çerçevede göz önüne alınmalıdır. İptal edilen parselasyon planında ve imar planında iptal gerekçeleri dikkatli bir şekilde incelenmeli ve daha fazla mağduriyet yaratılmamalıdır. Kentsel dönüşüm, boş alanların imara açılması olmamalıdır. Depreme güvensiz binaların yenilenerek yeşil alanı, okulu, yollarıyla tüm sosyal- teknik altyapı alanlarıyla yaşanabilir çevreler ve şehirler oluşturulmalıdır."