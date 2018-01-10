"Siz Aziz Kocaoğlu Körfez Geçiş Projesi'nin yapılmasını istiyorsunuz ancak hükümetimiz bu projeyi İzmir'e kazandırmasın diye ideolojik tepki veriyorsunuz"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AKPGrup Başkanvekili Bilal Doğan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yeni ulaşım sisteminde Körfez Geçişi Projesi'ne "bilimsel değil" gerekçesiyle yer verilmemesine tepki göstererek, "Siz, Aziz Kocaoğlu Körfez Geçiş Projesi'nin yapılmasını istiyorsunuz ancak hükümetimiz bu projeyi İzmir'e kazandırmasın diye ideolojik tepki veriyorsunuz." dedi.



Belediye Meclisinin ocak ayı ikinci olağan toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığında belediye salonunda yapıldı.

Toplantıda, İzmir Ulaşım Ana Planında Revizyon çalışmaları hakkında Ulaşım Daire Başkanı Kader Sertpoyraz tarafından meclis üyelerine sunum yapıldı.

Söz alan Doğan, 2030 yılına kadar hayata geçecek ulaşım planlarında, Körfez Geçiş Projesi'nin yer almamasına tepki gösterdi.

Hükümetin yapmak istediği Körfez Geçiş Projesi'nin hayata geçirdiği diğer ulaşım projeleri kadar önemli olduğunu belirten Doğan, "Siz bir yandan bu projeye karşı değil gibi gözüküyorsunuz ama sizin bilginiz ve görüşünüz doğrultusunda hazırlanan ulaşım ana planında bu projeye yer vermediniz. Siz, Aziz Kocaoğlu, Körfez Geçiş Projesi'nin yapılmasını istiyorsunuz ancak hükümetimiz bu projeyi İzmir'e kazandırmasın diye ideolojik tepki veriyorsunuz." diye konuştu.

Doğan, ulaşım planının hazırlanması sürecinde devletin diğer kurumlarıyla gerekli çalışmaların yapılmaması nedeniyle Körfez Geçiş Projesi'nin öneminin anlaşılamadığını söyledi.



Planın basın mensuplarına tanıtıldığı toplantıda Kocaoğlu'nun söylediği "Birilerinin gönlü olsun diye Körfez Geçiş Projesi'ni plana koyamayız" sözlerine şaşırdığını anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Başbakanımız Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'nın gönlünden bu güzel eseri İzmir'e kazandırmak geçiyor ama görünüyor ki sizin gönlünüzden bu eseri kazandırmak geçmiyor. Siz popülist ve politik davranıyorsunuz. Gün gelecek bu projeye karşı çıkanlar, planlarda yer vermeyenler ileride üzülecekler. Körfez Geçiş Projesi kentimize çok şey kazandıracak."

Doğan, Halkapınar-Otogar arasında metro hattının yapılması konusundaki projenin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Altyapılar Daire Başkanlığı tarafından hazırlandığını, bu yıl içinde ihalesinin yapılacağını kaydetti.

Kocaoğlu'nun görevde olduğu dönemde 9 kilometrelik Üçyol-Fahrettin Altay Metrosu'nu yaptığına değinen Doğan, Karşıyaka'da ise bu sürede ancak tramvay hattını faaliyete geçirebildiğini ifade etti.



Körfez Geçiş Projesi'ne karşı değilim"

Kocaoğlu da Zeki Ergezen'in Bayındırlık ve İskan Bakanlığı döneminde Binali Yıldırım'ın da bulunduğu bir ortamda ilk kez projeyi kendisinin önerdiğini, ardından Yıldırım'ın bir toplantıda bu projeyi kamuoyuna duyurduğunu ileri sürdü.



Önerdiği projeye karşı çıkmasının mümkün olmadığını belirten Kocaoğlu, "Körfez Geçiş Projesi'ne başından beri karşı çıkmadım. AK Parti döneminde yapılmasın diye bir düşüncem olamaz. Zaman zaman Başbakan da sordu 'Karşı mısın diye?' Ben de karşı değilim diye cevapladım." diye konuştu.

Merkezi hükümetin yapacağı tüp geçidi büyükşehir belediyesinin hazırladığı ulaşım planına işlemek gibi bir engeli olmadığına dikkati çeken Kocaoğlu, Körfez Geçiş Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) aldığını, bunun polemik konusu yapılmasının kimseye bir yararı olmadığını söyledi.

Ulaşım ana planı için 3 yıl önce çalışmalara başladıklarını dile getiren Kocaoğlu, "Biz bu istikamet üzerinde yürüyeceğiz. Burada plana niye geçiş projesi yazılmadı diye soruyorsunuz. Planı ben yazmadım. Planı bilim insanları yazdı kim yazdıysa onlara sorarsınız. Plan içinde birçok revizyonlar olacaktır, yoluna devam edecektir." değerlendirmelerinde bulundu.

