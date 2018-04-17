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İzmir'deki meralar ıslah gerekçesiyle tek tek kiralanıyor

İzmir'deki meralar ıslah gerekçesiyle tek tek kiralanıyor. 22 mera ihaleye çıktı. İki mera kiralandı. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu diğer meralar için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrı yaptı, "kiralayın ve köylüye açın" dedi.

İzmir'deki meralar ıslah gerekçesiyle tek tek kiralanıyor

İzmir İl Mera Komisyonu Menemen, Foça ve Tire ilçelerindeki toplam 5 bin 968 dekar olan 22 mera arazisini kiralamak için ihaleye çıktı.

İlk ihale yapıldı. İki Mera şimdilik 10 yıllığına kiralandı.  Ancak kira süresi 25 yıla çıkabiliyor.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu, küçük üretici zorlanacağını belirtti.

Vatan Partisi, kalan meraları İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kiralayarak çiftçiye dağıtmasını istedi.

Rifat Mutlu, meraların holdinglere devredilerek küçük üreticinin mağdur olmasından endişeli.


HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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