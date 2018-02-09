Ürettikleri sahte içkilerle 4 kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

İzmir'de ürettikleri sahte içkilerle 4 kişinin ölümüne yol açtıkları iddiasıyla 4'ü tutuklu 9 sanığın yargılanması sürdürüldü.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Habip B, Orçun Y, Çağdaş Metin F, Ertan Ö. ile tutuksuz sanıklar Hatice B, Zehni G, Mehmet Besim G. ile avukatları hazır bulundu.

İddia makamı, tutuklu sanıkların işledikleri suçun vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu itibariyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini yönünde mütalaa verdi.

Sanık Habip B, 27 aydır tutuklu olduğunu, ucuz olduğu için içmek amacıyla sanık Ertan Ö'den rakı alıp içtiğini belirterek, ondan aldığı rakıları kesinlikle satmadığını ileri sürdü.

Uzun süreden beri tutuklu bulunduğundan ailesinin kendisine ihtiyacı olduğunu belirten Habip B, adli kontrol şartıyla da olsa tahliyesini istedi.

Diğer tutuklu sanıklar da tahliye taleplerini ilettiler.

Mahkeme heyeti, sanık Şaban S. hakkında çıkartılan yakalama emrinin infaz edilmesine ve adli tıp kurumundan gelecek raporun beklenmesine, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.



Olay

Konak ilçesi Hatay semtindeki büfeden satın aldığı sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan Seçkin Dengiz, müdahaleye rağmen 30 Kasım 2015'te hayatını kaybetmişti.

Polis, Dengiz'e sahte içki sattıkları iddia edilen 6 şüpheliyi gözaltına almış, zanlılardan 4'ü tutuklanmıştı.

Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Zeki Türer, sanıklar hakkında "olası kasıtla öldürme" iddiasıyla dava açmıştı.

Aynı suçlamalarla farklı mahkemelerde haklarında dava açılan sanıkların dosyalarının İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmesi yönünde karar verilmesinin ardından sanık sayısı 9'a yükselmişti.