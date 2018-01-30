Konak ilçesinde bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi

İzmir'de bir eğlence merkezi önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavga, güvenlik kamerasınca görüntülendi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 21 Ocak'ta Alsancak Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezi önünde iki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.



Olayda yaralanan Ş.G. ile C.C, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.G. tutuklandı, C.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan silahlı kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde, sokaktan geçen bir kişi silah sesi üzerine hızla uzaklaşıyor. Ayağından yaralanan bir kişi de eğlence merkezinden çıkıyor, bir süre yürüdükten sonra düşüyor. Eğlence merkezinden çıkan 4 kişi ise kaçıyor.



Konak ilçesinde 21 Ocak'ta bir eğlence merkezi önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu Serkan Başaran hayatını kaybetmiş, C.C, U.E. ve Ş.G. ise yaralanmıştı.