Gaziemir ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişiye uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişiye uyuşturucuyu sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı.



İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cumartesi günü Hakan Kaplan'ın misafirliğe gittiği arkadaşı M.B'nin evinde rahatsızlanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlattı.



Kaplan'ın evde uyuşturucu kullandığı iddiasını araştıran ekipler, M.B'in ifadesi doğrultusunda Kaplan'ın A.Ç'den (40) uyuşturucu satın aldığını belirledi. Zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından, "Ölüme sebebiyet vermek" ve "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.