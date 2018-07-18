İzmir'in Torbalı ilçesinde kurutmalık domateslerin serilmesiyle ova kırmızıya büründü. Binlerce ton kurutulmuş domatesin tamamına yakını Amerika kıtasına ve Avrupa'ya ihraç ediliyor.

İzmir'in Torbalı ovası her yıl kırmızıya bürünüyor. Ovayı her yaz adeta kırmızıya boyayan ise bir çevre felaketi değil, tam aksine en büyük ihraç ürünlerinden olan kurutmalık domates sergileri.



Torbalı Ovası'nda domates hasadının ardından binlerce ton kurutmalık domates seriliyor. Mevsimlik işçiler tarafından kesilen domatesler, güneş altında kurumaya bırakılıyor.



İzmir Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun'a göre, Torbalı ovasındaki güneş ve nem oranı dünyanın hiçbir yerinde yok. Olgun, ayrıca Torbalı'da benzersiz bir kombinasyon olduğunu düşünüyor.



İzmir Ticaret Odası Başkanı'na göre Torbalı'nın kurutulmuş domatesi, tarıma dayalı sanayinin en güzel örneği. Çünkü üretildiği yerdeki fabrikalarda işlenip dünyaya ihraç ediliyor, yöreye döviz getiriyor.



Tuzlanıp güneş altında 7 gün kurutulan domatesler, fabrikalara gönderilerek işleniyor ve pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Tamamen doğal olarak üretilen kurutulmuş domatesler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kahvaltıların başlıca mezesi olarak tüketiliyor.



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