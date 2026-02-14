İzmir Elektrik Kesintisi 14-15-16 Şubat: İzmir elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi 14 Şubat, 15 ve 16 Şubat GEDİZ elektrik kesintisi listesi ile açıklandı. İzmir genelinde 14, 15 ve 16 Şubat 2026 tarihlerinde çok sayıda ilçe ve mahallede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler; sabah saatlerinden başlayarak bazı bölgelerde gece saatlerine kadar sürecek. Buca’dan Karşıyaka’ya, Aliağa’dan Ödemiş’e kadar geniş bir alanda farklı saat aralıklarında enerji verilemeyecek.

İşte İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti saatleri:

BUCA

14 Şubat 2026 tarihinde Buca ilçesinde farklı mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

Vali Rahmi Bey Mahallesi ve Kozağaç Mahallesi’nde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacak.

Aynı gün Kuruçeşme ve Adatepe mahallelerinde de 09.00 ile 13.00 saatleri arasında kesinti olacak.

İnönü ve Mustafa Kemal mahallelerinde saat 12.00 ile 17.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Yıldızlar Mahallesi’nde ise 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

15 Şubat 2026 tarihinde Zafer Mahallesi başta olmak üzere Egemenlik, Gürpınar ve Kaynaklar Merkez mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında farklı zaman aralıklarında planlı kesintiler yapılacak. Bazı bölgelerde kesinti süresi 09.00 ile 14.00, bazı bölgelerde ise 12.00 ile 17.00 saatleri arasında olacak.

Ayrıca 29 Ekim, Kırklar, Demirci, Oğlananası ve çevresindeki mahallelerde de aynı gün planlı çalışmalar gerçekleştirilecek.

16 Şubat 2026 tarihinde Mustafa Kemal, Karacaağaç ve Yıldızlar mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında farklı saat dilimlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

BERGAMA

14 Şubat 2026 tarihinde Eğrigöl, Karahıdırlı ve Bozköy mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

DİKİLİ

14 Şubat 2026 tarihinde Kabakum Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Aynı gün Denizköy, Çandarlı ve Bademli mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

16 Şubat 2026 tarihinde Bahçeli Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacak.

TİRE

14 Şubat 2026 tarihinde Adnan Menderes Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

GÜZELBAHÇE

14 Şubat 2026 tarihinde Çamlı ve Yelki mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacak.

BALÇOVA

14 Şubat 2026 tarihinde İnciraltı Mahallesi’nde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

BORNOVA

14 Şubat 2026 tarihinde Mevlana, Evka 3, Doğanlar, Karacaoğlan, Kemalpaşa, Ümit, Yunus Emre ve Işıklar mahallelerinde farklı saat aralıklarında planlı kesintiler yapılacak. Kesintiler genel olarak 09.00 ile 17.00 saatleri arasında olacak. Bazı bölgelerde gece ve kısa süreli kesintiler de uygulanacak.

16 Şubat 2026 tarihinde Yunus Emre Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı bakım çalışması yapılacak.

KEMALPAŞA

14 Şubat 2026 tarihinde Sekiz Eylül ve Çınarköy mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

15 Şubat 2026 tarihinde Akalan, Çambel, Yukarıkızılca, Aşağıkızılca ve Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacak.

BAYRAKLI

14 Şubat 2026 tarihinde Mansuroğlu Mahallesi’nde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

15 Şubat 2026 tarihinde yine Mansuroğlu Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı bakım çalışması gerçekleştirilecek.

ALİAĞA

14 Şubat 2026 tarihinde Bozköy Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

15 Şubat 2026 tarihinde Samurlu Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacak.

16 Şubat 2026 tarihinde Bozköy Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yeniden kesinti yapılacak.

GAZİEMİR

14 Şubat 2026 tarihinde Atıfbey Mahallesi’nde gece ve gündüz farklı saat aralıklarında planlı kesintiler uygulanacak. Kesintiler 00.00 ile 00.30, 01.00 ile 01.30, 09.00 ile 16.00 ve 14.00 ile 14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

16 Şubat 2026 tarihinde Gazikent Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı bakım çalışması yapılacak.

ÖDEMİŞ

14 Şubat 2026 tarihinde Ovakent, Bademli, Süleyman Demirel, Bucak, Birgi, Kutlubeyler, Gerçekli, Üçkonak, Yeniköy, Şirinköy, Sekiköy ve Balabanlı mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında farklı zaman dilimlerinde planlı kesintiler uygulanacak.

15 Şubat 2026 tarihinde Çaylı, Emirli, Kemenler, Pirinççi, Kaymakçı, Emmioğlu, Umurbey ve çevre mahallelerde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacak.

16 Şubat 2026 tarihinde Çaylı, Alaşarlı, Oğuzlar, Gölcük ve çevresindeki mahallelerde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

TORBALI

14 Şubat 2026 tarihinde Yedi Eylül, Alpkent ve Ertuğrul mahallelerinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacak.

15 Şubat 2026 tarihinde Torbalı genelinde Muratbey, Tepeköy, Ertuğrul, Atatürk, Karşıyaka ve Yedi Eylül mahallelerinde farklı saat aralıklarında geniş kapsamlı kesintiler uygulanacak. Kesintiler bazı bölgelerde gece saatlerinde 01.00 ile 03.00arasında da gerçekleştirilecek.

KARABAĞLAR

14 Şubat 2026 tarihinde Günaltay, Ali Fuat Cebesoy, Barış, Maliyeciler, Sevgi, Tahsin Yazıcı, Vatan ve Adnan Süvari mahallelerinde 00.00 ile 00.30 saatleri arasında kısa süreli kesinti uygulanacak. Aynı gün Özgür, Yüzbaşı Şerafettin, Yurdoğlu ve Abdi İpekçi mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı bakım çalışmaları yapılacak.

15 Şubat 2026 tarihinde Sarıyer, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Aydın, Limontepe, Salih Omurtak, Bahçelievler, Gülyaka, Doğanay ve Reis mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında farklı zaman dilimlerinde kesintiler uygulanacak.

KARŞIYAKA

14 Şubat 2026 tarihinde Bahçelievler Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacak.

16 Şubat 2026 tarihinde Örnekköy Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Yalı Mahallesi’nde ise 11.00 ile 12.00saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

URLA

14 Şubat 2026 tarihinde Çamlıçay, Şirinkent ve Yelki mahallelerinde 09.30 ile 15.30 ve 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesintiler yapılacak.

16 Şubat 2026 tarihinde aynı mahallelerde 09.30 ile 15.30 ve 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yeniden bakım çalışmaları gerçekleştirilecek.

MENEMEN

14 Şubat 2026 tarihinde Telekler Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

16 Şubat 2026 tarihinde Çavuş, Buruncuk, Yıldırım, Musabey ve Kesik mahallelerinde 11.00 ile 14.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacak.

FOÇA

16 Şubat 2026 tarihinde Yenibağarası, Hacıveli ve Kazım Dirik mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacak.

KONAK

15 Şubat 2026 tarihinde Mehmet Ali Akman Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Aynı gün Akdeniz, İsmet Kaptan ve Konak mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı bakım çalışması yapılacak.

KARABURUN

14 ve 15 Şubat 2026 tarihlerinde Sarpıncık Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

SELÇUK

15 Şubat 2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

SEFERİHİSAR

15 Şubat 2026 tarihinde Tepecik, Kavakdere, Kuyucak, Orhanlı ve çevre mahallelerde 09.00 ile 16.30 saatleri arasında planlı bakım çalışmaları gerçekleştirilecek.

KİRAZ

15 Şubat 2026 tarihinde Suludere, Taşlıyatak, Tumbullar, Umurlu, Karabulu ve Ahmetler mahallelerinde 09.00 ile 18.00saatleri arasında farklı zaman aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

KINIK

15 Şubat 2026 tarihinde Büyükoba, Çaltı, Çanköy, Değirmencieli, Bağalan, Arpadere, Elmadere, Kalemköy, Kocaömer ve Yaylaköy mahallelerinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı bakım çalışması yapılacak.