İzmir elektrik kesintisi: 18 Şubat Bergama, Karabağlar, Bornova elektrikler ne zaman gelecek

İzmir elektrik kesintisi listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. GEDİZ (GDZ) Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Şubat günü İzmir’in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında yapılacağı bildirildi.

İşte İzmir’de 18 Şubat günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve saat aralıkları:

BERGAMA

Bergama ilçesinde:

10.30 ile 16.30 saatleri arasında Tiyelti, Küçükkaya, İncecikler, Çakırlar, Alacalar, Tepeköy, Çağlan, Yerlitahtacı, Yalnızev, Kapukaya, Bahçelievler, Fatih ve Selçuk mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca:

09.00 ile 16.00 saatleri arasında Atçılar Mahallesi’nde,

10.00 ile 16.00 saatleri arasında Göçbeyli Mahallesi’nde,

11.00 ile 17.00 saatleri arasında Ayvatlar Mahallesi’nde planlı kesinti yapılacaktır.

KARŞIYAKA

Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BORNOVA

Bornova ilçesi:

Mevlana Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında farklı sokakları kapsayan planlı kesintiler yapılacaktır.

Ayrıca Erzene Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAYINDIR

Bayındır ilçesinde:

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Buruncuk, Zeytinova ve Yakacık mahallelerinde kesinti yapılacaktır.

Fırınlı, Karahalilli, Kızılcaağaç, Tokatbaşı, Söğütören, Sadıkpaşa, Hatay, Hacı İbrahim, Atatürk, Çamlıbel, Elifli ve Yeşilova mahallelerinde 10.30 ile 11.00 saatleri arasında kısa süreli kesinti uygulanacaktır.

Elifli Mahallesi’nde ayrıca 11.01 ile 17.00 saatleri arasında farklı sokakları kapsayan planlı kesintiler yapılacaktır.

Arıkbaşı ve Çiftçigediği mahallelerinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

FOÇA

Foça ilçesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Hacıveli, Kemal Atatürk, Yeniköy, Yenibağarası ve Ilıpınar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesinde:

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Hacıhasan, Kemer ve Birgi mahallelerinde,

09.00 ile 15.00 saatleri arasında ise Üzümlü Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

SEFERİHİSAR

Seferihisar ilçesinde:

10.00 ile 16.00 saatleri arasında Akarca Mahallesi’nde,

10.30 ile 16.00 saatleri arasında Tepecik Mahallesi’nde kesinti uygulanacaktır.

Ayrıca 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Hıdırlık, Camikebir, Çolak İbrahim Bey, Turabiye ve Kavakdere mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEMALPAŞA

Kemalpaşa ilçesinde Sekiz Eylül ve Çınarköy mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

TORBALI

Torbalı ilçesinde:

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Şehitler, Yeni, Pamukyazı, Mustafa Kemal Atatürk, Eğerci, Çaybaşı ve Arslanlarmahallelerinde kesinti yapılacaktır.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında,

Muratbey ve Cumhuriyet mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında,

Özbey, Yeniköy ve Ahmetli mahallelerinde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARABAĞLAR

Karabağlar ilçesinde farklı saat aralıklarında planlı kesintiler yapılacaktır.

01.00 ile 01.30 saatleri arasında Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp ve Çetin Emeç mahallelerinde kısa süreli kesinti uygulanacaktır.

Aynı bölgelerde 16.00 ile 16.30 saatleri arasında ek bir kesinti daha yapılacaktır.

09.00 ile 16.00 saatleri arasında Esentepe, Çetin Emeç ve Fahrettin Altay mahallelerinde kesinti olacaktır.

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Salih Omurtak, Limontepe ve Bahriye Üçok mahallelerinde planlı kesinti yapılacaktır.

03.00 ile 03.15 saatleri arasında ise çok sayıda mahallede kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bu saat aralığında:

Fahrettin Altay, Göztepe, Güzelyalı, Çetin Emeç, Fevzi Çakmak, Onur, Basın Sitesi, Esentepe, Esenyalı, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Poligon ve Üçkuyular mahallelerinde kesinti yapılacaktır.

Aynı saat aralığında ayrıca:

Şehitler, Salih Omurtak, Poligon, Metin Oktay, Güzelyalı, Maliyeciler, Fahrettin Altay, Göztepe, Esenyalı, Onur, Eğitim, Çetin Emeç, Mehmet Ali Akman ve Üçkuyular mahallelerinde de planlı kesinti uygulanacaktır.