İzmir Elektrik Kesintisi 22 Şubat: İzmir elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir’de 22 Şubat Cumartesi günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İlçe ve mahallelere göre saat aralıkları değişiklik gösterecek.

ALİAĞA

Horozgediği Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

BERGAMA

Bahçelievler Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

BORNOVA

Erzene, Ergene ve Kazımdirik mahallelerinde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.

BUCA

Aydoğdu Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

GAZİEMİR

Fatih Mahallesi’nde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacak.

KARABURUN

Eğlenhoca Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

KEMALPAŞA

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ile Ulucak Mahallesi’nde sabah saatlerinde kesinti yapılacak.

Bağyurdu, Ören, Yiğitler ve çevre mahallelerde de farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

KİRAZ

Dokuzlar Mahallesi’nde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

KINIK

Kaşıkçı, İslamsaray, Kurtuluş, Sucahlı ve Yayakent mahallelerinde 13.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacak.

MENEMEN

İnönü ve Günerli mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak.

ÖDEMİŞ

Alaşarlı, Çaylı, Kaymakçı, Horzum, İnönü ve Hürriyet mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında çeşitli saat aralıklarında kesinti uygulanacak.

SEFERİHİSAR

Orhanlı, Turabiye, Tepecik, Cumhuriyet, Atatürk, Kuyucak, Kavakdere ve Beyler mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

SELÇUK

Cumhuriyet Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacak.

TORBALI

Subaşı, Torbalı merkez, Yazıbaşı, Pamukyazı, Sağlık, Tulum, Atalan, Göllüce ve çevre mahallelerde sabah ve öğleden sonra saatlerinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.

Kesintilerin belirtilen saat aralıklarının sonunda tamamlanması bekleniyor. Vatandaşların planlı çalışmalar nedeniyle oluşabilecek aksamalara karşı önlem almaları istendi.