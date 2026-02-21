İzmir Elektrik Kesintisi 22 Şubat: İzmir elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir genelinde 22 Şubat Cumartesi günü planlı bakım ve şebeke çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler sabah saatlerinde başlayacak, bazı bölgelerde akşamüstüne kadar sürecek.

İzmir’de 22 Şubat Cumartesi günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İlçe ve mahallelere göre saat aralıkları değişiklik gösterecek.

ALİAĞA
Horozgediği Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

BERGAMA
Bahçelievler Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

BORNOVA
Erzene, Ergene ve Kazımdirik mahallelerinde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.

BUCA
Aydoğdu Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

GAZİEMİR
Fatih Mahallesi’nde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacak.

KARABURUN
Eğlenhoca Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

KEMALPAŞA
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ile Ulucak Mahallesi’nde sabah saatlerinde kesinti yapılacak.
Bağyurdu, Ören, Yiğitler ve çevre mahallelerde de farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

KİRAZ
Dokuzlar Mahallesi’nde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

KINIK
Kaşıkçı, İslamsaray, Kurtuluş, Sucahlı ve Yayakent mahallelerinde 13.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacak.

MENEMEN
İnönü ve Günerli mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak.

ÖDEMİŞ
Alaşarlı, Çaylı, Kaymakçı, Horzum, İnönü ve Hürriyet mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında çeşitli saat aralıklarında kesinti uygulanacak.

SEFERİHİSAR
Orhanlı, Turabiye, Tepecik, Cumhuriyet, Atatürk, Kuyucak, Kavakdere ve Beyler mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

SELÇUK
Cumhuriyet Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacak.

TORBALI
Subaşı, Torbalı merkez, Yazıbaşı, Pamukyazı, Sağlık, Tulum, Atalan, Göllüce ve çevre mahallelerde sabah ve öğleden sonra saatlerinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.

Kesintilerin belirtilen saat aralıklarının sonunda tamamlanması bekleniyor. Vatandaşların planlı çalışmalar nedeniyle oluşabilecek aksamalara karşı önlem almaları istendi.

