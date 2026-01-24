İzmir Elektrik Kesintisi 24-25-26 Ocak: İzmir elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre İzmir genelinde 24, 25 ve 26 Ocak 2026 tarihlerinde çok sayıda ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintilerin, şebeke yenileme, bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi.

Yetkililer, çalışmalar süresince vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önlem almalarını isterken, kesintilerin mahalle ve sokak bazlı olarak farklı saat aralıklarında yapılacağı belirtildi.

KARŞIYAKA

24 Ocak 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinde Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı gün Bostanlı, Atakent ve Yalı mahallelerinde 10.00–17.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak. Tersane ve Alaybey mahallelerinde ise 08.00–12.00 saatleri arasında kısa süreli kesintiler yapılacak.

BUCA

24 Ocak’ta Yenigün, Çamlık, Ufuk ve Adatepe mahallelerinde 09.00’dan itibaren başlayan kesintiler bazı bölgelerde 15.00, bazı bölgelerde ise 16.00’ya kadar sürecek.

25 Ocak’ta Atatürk, Mustafa Kemal, Fırat, İnönü, Menderes ve Yaylacık mahallelerinde planlı kesintiler uygulanacak.

26 Ocak’ta ise Şirinkapı, Kozağaç, Kuruçeşme, Akıncılar ve İnkılap mahallelerinde 09.00–15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

ALİAĞA

24 Ocak’ta Yüksekköy, Yenişakran, Kapukaya, Bahçedere ve Bozköy bölgelerinde kesintiler 10.00’da başlayacak ve 14.00–16.00 saatleri arasında sona erecek.

Fatih, Kazım Dirik ve Mareşal Fevzi Çakmak mahallelerinde ise farklı saat aralıklarında kesintiler uygulanacak. Sanayi bölgeleri de çalışmalardan etkilenecek.

URLA

24 Ocak’ta Uzunkuyu, Zeytinler, Barbaros, Birgi ve Zeytineli mahallelerinde 09.30–16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün Yaka ve Altıntaş mahallelerinde 10.30–16.30 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

25 ve 26 Ocak’ta ise Kalabak, Kuşçular, Özbek ve çevresinde 09.00–17.00 saatleri arasında kesintiler sürecek.

KONAK

24 Ocak’ta Kocakapı, Oğuzlar, Hilal ve Çınarlı mahallelerinde 10.00–14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Ferahlı, Küçükada ve Lale mahallelerinde ise gece başlayıp sabaha kadar sürecek bakım çalışmaları planlandı.

GÜZELBAHÇE

24 ve 26 Ocak tarihlerinde Mustafa Kemal Paşa, Yelki, Narlı, Çamlı ve Çamlıçay mahallelerinde kesintiler uygulanacak. Kesintilerin sabah saatlerinde başlayıp gün içinde tamamlanması bekleniyor.

ÖDEMİŞ

24, 25 ve 26 Ocak’ta İlkkurşun, Kayaköy, Süleyman Demirel, Mescitli, Umurbey ve Ovakent mahallelerinde 09.00–17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacak. Sanayi bölgeleri de çalışmalardan etkilenecek.

TORBALI

Torbalı merkez, Çapak, İnönü, Yedi Eylül, Yazıbaşı, Karacaağaç ve Yeşilköy mahallelerinde üç gün boyunca farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

SEFERİHİSAR

24 ve 26 Ocak tarihlerinde Cumhuriyet, Atatürk, Kavakdere ve Akarca mahallelerinde 09.00–17.00 saatleri arasında kesintiler yaşanacak.

NARLIDERE

24, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde Narlı, 2. İnönü, Ilıca, Huzur, Çamtepe ve Atatürk mahallelerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

MENEMEN

25 Ocak’ta Tülbentli, Ahıhıdır, Camiikebir, Gaybi, Kazımpaşa, Mermerli, Seydinnasrullah ve Zafer mahallelerinde 10.00–16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

KEMALPAŞA

24 ve 25 Ocak’ta Yukarıkızılca, Aşağıkızılca, Ulucak ve sanayi bölgelerinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak.

BORNOVA

24, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde Karaçam, Karacaoğlan, 29 Ekim ve Evka 3 mahallelerinde gündüz saatlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.