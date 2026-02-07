İzmir Elektrik Kesintisi 7-8-9 Şubat: İzmir elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir’de elektrik kesintisi listesi yayımlandı. GEDİZ (GDZ Elektrik) tarafından yapılan açıklamaya göre 7-8-9 Şubat tarihlerinde İzmir’in çeşitli ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler ilçelere göre farklı saat aralıklarında yapılacak.

Vatandaşlar “İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt ararken, kesintiden etkilenecek mahalleler ve sokaklar da tek tek duyuruldu.

Açıklanan programa göre İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve detaylar şöyle:

BUCA (7 ŞUBAT 2026)

09.00 – 16.00

Barış Mahallesi: 361. Sokak, 359. Sokak, 349. Sokak, 333. Sokak, 351/1 Sokak, 366/2, 366/3, 366/4 Sokaklar

Dicle Mahallesi: 360, 363, 365, 367 Sokaklar

Yiğitler Mahallesi: Fevzi Çakmak Caddesi, Adnan Kahveci Caddesi, 351, 362, 353, 363, 365, 367, 368 Sokaklar

09.00 – 13.00

Adatepe Mahallesi: 1, 2, 2/1, 2/3, 2/16, 3, 3/3, 3/5, 3/8, 3/13, 4, 4/3, 6, 22 ve 32 Sokaklar

12.00 – 16.00

Çamlık Mahallesi: 854, 856 Sokaklar, Onat Caddesi, 411/2 ve 415/1 Sokaklar

08.00 – 15.00

29 Ekim Mahallesi: Atatürk Caddesi ve çok sayıda ara sokak

Kaynaklar Merkez Mahallesi: 2045, 2047, 2048, 2049, 2050, 2053, 2058 Sokaklar



BAYRAKLI (7 ŞUBAT 2026)

09.00 – 15.00

Çiçek Mahallesi: 2127, 2128, 2125/1, 2128/1, 1637/13 Sokaklar

Muhittin Erener Mahallesi: 2123 ve bağlı ara sokaklar

01.00 – 02.00

Turan Mahallesi genelinde

09.00 – 17.00

Turan Mahallesi: 1649, 1653, 1654 Sokaklar ve Turan Metro İstasyonu çevresi



ÇİĞLİ (7 ŞUBAT 2026)

09.00 – 17.00

Aydınlıkevler Mahallesi: 6779, 6780, 6782, 6783, 6784 Sokaklar



URLA (7 ŞUBAT 2026)

10.00 – 16.00

Kalabak Mahallesi: Mustafa Kemal Bulvarı ve 3003, 3007, 3008, 3012, 3013, 3016, 3016/1, 3020, 3021, 3027, 3029, 3032, 3042 Sokaklar



BORNOVA (7 ŞUBAT 2026)

03.00 – 03.15

Zafer, Anadolu, Boğaziçi, Cengiz Topel, Emir Sultan, Halkapınar, Huzur, Millet, Murat, Saygı, Trakya, Tuna, Serintepe, Merkez, Meriç, Koşukavak, Gazi Osman Paşa ve çevre mahallelerde çok sayıda sokak

BORNOVA (8 ŞUBAT 2026)

09.00 – 15.00

Ergene Mahallesi: 538, 540, 541, 543, 545 Sokaklar



MENEMEN (7 ŞUBAT 2026)

09.00 – 12.00

Kesik, Musabey, Camiikebir ve Yıldırım mahallelerinde çok sayıda sokak

MENEMEN (8 ŞUBAT 2026)

10.00 – 16.00

Fatih, Yıldırım, Mermerli, Yahşelli, Buruncuk, Hatundere mahallelerinde geniş kapsamlı kesinti



TORBALI (7 ŞUBAT 2026)

09.00 – 17.00

Taşkesik, Yeni, Yedi Eylül, Şehitler, Karşıyaka, Havuzbaşı, Eğerci, Çaybaşı ve Arslanlar mahalleleri

10.00 – 16.30

Yazıbaşı Mahallesi: Atatürk Caddesi ve çevresindeki sokaklar



KARABAĞLAR (7 ŞUBAT 2026)

09.00 – 12.30

Fahrettin Altay ve Eğitim mahallelerinde belirli sokaklar

13.00 – 17.00

Muammer Akar, Üçkuyular ve Esentepe mahalleleri



KONAK (7 ŞUBAT 2026)

12.00 – 14.00

Kocakapı ve Oğuzlar mahalleleri



ÇEŞME (7 ŞUBAT 2026)

09.30 – 15.00

Ovacık, Musalla, Çakabey, Altınkum ve Alaçatı mahalleleri