İzmir elektrik kesintisi: 31 Ocak ve 1-2 Şubat kesinti listesi açıklandı

31 OCAK CUMARTESİ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir’de 31 Ocak Cumartesi günü birçok ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Bornova’da Egemenlik Mahallesi’nde 09.00–14.00, Kemalpaşa Mahallesi’nde 10.00–14.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

Dikili’de Kabakum Mahallesi’nde 10.00–16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Çiğli’de Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent ve Köyiçi mahallelerinde 09.00–17.00 arasında kesinti uygulanacak.

Bergama’da Pınarköy Mahallesi’nde 11.00–17.00, Dağıstan Mahallesi’nde ise 10.00–13.00 saatleri arasında elektrik kesilecek.

Bayraklı’da Mansuroğlu Mahallesi’nde farklı sokaklarda 10.00–13.00 ve 11.00–13.00 saatleri arasında kesintiler yapılacak.

Buca’da Mustafa Kemal ve Göksu mahallelerinde 12.00–16.00, Çamlıpınar Mahallesi’nde 09.00–13.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Adatepe Mahallesi’nde gün içinde farklı saatlerde, Akıncılar ve Zafer mahallelerinde ise 09.00–17.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Urla’da Özbek, Altıntaş, Yaka, Rüstem ve Torasan mahallelerinde 09.00–16.00 saatleri arasında kesinti olacak.

Menemen’de Telekler Mahallesi 09.00–15.00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Kemalpaşa’da Çambel Mahallesi’nde 09.00–15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

Karabağlar’da Yüzbaşı Şerafettin, Yurdoğlu, Refet Bele, Sevgi, Cennetçeşme, Çetin Emeç, Ali Fuat Erden, Limontepe ve Umut mahallelerinde gün boyunca planlı kesintiler yapılacak.

Konak’ta İsmet Paşa, Ulubatlı, Ferahlı, Mehmet Akif ve Ufuk mahallelerinde 09.00–16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Karaburun’da İskele, Mordoğan, Eğlenhoca ve Sarpıncık mahallelerinde gece ve gündüz saatlerinde planlı kesintiler uygulanacak.

Ödemiş’te Ovakent, Bademli, Çatak, Yılanlı ve Yeşildere mahallelerinde kesintiler yaşanacak.

Kiraz’da Gedik Mahallesi’nde 10.00–17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Torbalı’da Fevzi Çakmak Mahallesi 10.00–15.00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Çeşme’de Germiyan Mahallesi’nde 10.00–16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

Seferihisar’da Orhanlı, Kavakdere ve Tepecik mahallelerinde 09.00–16.30 saatleri arasında elektrik kesilecek.

1 ŞUBAT PAZAR İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Şubat Pazar günü kesintiler birçok ilçede devam edecek.

Konak’ta Çamlık ve Mehtap mahallelerinde 09.00–15.00,

Kınık’ta Karadere Mahallesi’nde 09.00–17.00,

Urla’da Altıntaş, İskele, Rüstem, Yaka ve Torasan mahallelerinde 09.00–15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

Menemen’de 29 Ekim Mahallesi’nde 09.00–11.00, Yıldırım ve Fatih mahallelerinde 12.00–16.00 saatleri arasında kesinti olacak.

Aliağa’da Fatih ve Hatundere mahallelerinde 12.00–16.00 arasında elektrik kesilecek.

Buca’da Zafer Mahallesi’nde 09.00–17.00, Seyhan Mahallesi’nde ise gün içinde farklı saatlerde kesinti yapılacak.

Torbalı’da İnönü, Yazıbaşı, Gazi Mustafa Kemal ve Çapak mahallelerinde kesinti uygulanacak.

Kiraz’da Yeni Mahallesi’nde 09.00–11.00, Gedik Mahallesi’nde 10.30–18.00 saatleri arasında elektrik olmayacak.

Ödemiş’te Hacıhasan Mahallesi’nde 09.00–16.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak.

Karabağlar’da Salih Omurtak, Limontepe ve Bahriye Üçok mahalleleri etkilenecek.

2 ŞUBAT PAZARTESİ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Şubat Pazartesi günü de kesintiler devam edecek.

Dikili’de Bahçeli Mahallesi’nde 10.00–16.00,

Karşıyaka’da Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde 09.00–15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

Buca’da İnönü, Gaziler, Şirinkapı, Dumlupınar ve Adatepe mahallelerinde gün boyu kesintiler olacak.

Tire’de Dağdere, Dündarlı ve Somak mahalleleri 09.00–15.00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Urla’da Yenice, Kalabak, Çamlı, Ovacık ve Bademler mahallelerinde kesinti uygulanacak.

Bornova’da Erzene ve Ergene mahallelerinde 09.00–11.00 saatleri arasında kısa süreli kesinti olacak.

Kemalpaşa’da Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ve Ulucak İstiklal mahallelerinde 09.00–15.00 arasında elektrik kesilecek.

Ödemiş’te Karadoğan, Cevizalan ve Birgi mahalleleri kesintiden etkilenecek.

Konak’ta Duatepe, Kadifekale, Çimentepe, Tınaztepe ve Selçuk mahallelerinde 09.00–16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.