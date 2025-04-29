İzmir fay hattında fikir birliği: “Deprem kapıda”

Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, 21 diri fay hattı ile yüksek risk grubunda yer alıyor. Uzmanlara göre bu fayların bazıları 6.9, hatta 7’nin üzerinde büyüklükte depremler üretebilir.

Marmara depremine ilişkin zıt fikirleriyle tanınan iki önemli yer bilimci, bu kez Ege Bölgesi'ne odaklandı. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir’de hem kentin içinden geçen hem de çevresinde bulunan çok sayıda aktif fay hattına dikkat çekerek, "İzmir fayı büyük ve ciddi bir deprem üretebilir. Şehir hem kendi fayına hem de çevresindeki faylara sahip. Bu, riski katlıyor" dedi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise özellikle Narlıdere fayına işaret ederek, "Buca’dan gelen bu fay hattında sık sık küçük depremler oluyor. Fay gerilmiş durumda. Büyük bir deprem üretme potansiyeli var" ifadelerini kullandı. Üşümezsoy, zeminin bataklık olmasının da olası bir sarsıntının etkisini artıracağını belirtti.

İzmir’in deprem geçmişi de uzmanların uyarılarını destekliyor. 30 Ekim 2020'de Sisam Adası açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem, merkez üssüne yaklaşık 80 kilometre mesafedeki İzmir’in Bayraklı ilçesinde büyük yıkıma yol açmıştı. Depremde 117 kişi hayatını kaybetmiş, 17 bina tamamen çökmüş, yüzlerce bina ise ağır hasar görmüştü.

Her iki bilim insanı da İzmir’in yapı stokunun zayıf olduğuna ve kentsel dönüşümün hızla hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Uzmanlar, İzmir’in bu konuda İstanbul’un da gerisinde kaldığını değerlendiriyor.

İzmir’deki en riskli faylar arasında İzmir fayı, Tuzla fayı, Seferihisar fayı ve Narlıdere fayı öne çıkıyor. Deprem uzmanları, hem yerel yönetimleri hem de vatandaşları hazırlıklı olmaya çağırıyor.