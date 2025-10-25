İzmir Foça’da sel faciası! 70 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu

İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından 3 gündür kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Kaptanoğlu, sel sularına kapıldıktan sonra başlatılan arama çalışmalarında dere yatağında bulundu.

İzmir Foça’da sel faciası! 70 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu
İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından 3 gündür aranan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı.

Geçtiğimiz perşembe günü Foça’da yaşanan şiddetli yağış sırasında aracının kontrolünü kaybeden Kaptanoğlu, Bucak Deresi’nde sel sularına kapılmıştı. Olayın ardından AFAD, itfaiye, jandarma, polis ve sahil güvenlik ekiplerinden oluşan geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Arama sırasında önce Kaptanoğlu’nun otomobili bulundu, ardından dere yatağında kendisine ait gömlek parçaları tespit edildi. Havanın kararması nedeniyle gece ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlatıldı.

Toplamda 43’ü dalgıç olmak üzere 707 personelin görev aldığı arama kurtarma çalışmaları, Bucak Deresi’nden Eski Gediz Nehri’ne kadar olan hat boyunca sürdürüldü. Ekipler, 5 drone ile havadan tarama yaparak dere yataklarını ve nehir kenarlarını inceledi.

Sabah saatlerinde yapılan aramalarda, Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni dere yatağında bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer, bölgede su taşkınlarına neden olan yağışların ardından vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

