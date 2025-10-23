İzmir Foça'yı sel aldı! Metrekareye 144 kg yağmur düştü, dere taştı, arabalar sürüklendi!

İzmir'in Foça ilçesi, Perşembe sabahı başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran şiddetli sağanak yağışın olumsuz etkileriyle mücadele ediyor. Yağış nedeniyle ilçede hayat adeta felç oldu; bir dere taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerine doğru şiddetini artırarak etkisini gösterdi. Yoğun yağış nedeniyle ilçenin cadde ve sokaklarında hızla su birikintileri oluşmaya başladı.

EVLER VE İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI, ARAÇLAR MAHSUR OLDU

Şiddetli yağışın etkisiyle bazı evler ve iş yerleri sular altında kaldı. Yollarda biriken sular nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Araçlar, göle dönen yollarda ilerlemekte büyük güçlük çekti, hatta bazı araçlar ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Yağışın en ciddi sonuçlarından biri Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Mahalledeki dere, yoğun yağış nedeniyle yatağından taştı. Taşkın sularının yükselmesiyle birlikte park halindeki bir otomobilin sürüklendiği ve dere kenarındaki bariyerlere takılarak durabildiği görüldü.

Sel felaketinin vurduğu mahalle sakinlerinden Can Korkmaz, yaşadıklarını anlattı. Korkmaz, derenin taşması sonucu evini su bastığını ve içerideki eşyalarının büyük zarar gördüğünü söyledi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, ilçede yaşanan felaketin boyutunu yağış miktarı da gözler önüne serdi. Foça'da sadece 1,5 saatlik süre zarfında metrekareye yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Bu rekor seviyedeki yağışın, yaşanan taşkın ve su baskınlarının ana nedeni olduğu ifade edildi.