İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 1 Şubat Cumartesi: Elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir’de 1 Şubat Cumartesi günü birçok ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. GEDİZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre bakım ve şebeke çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde saatler süren kesintiler yaşanacak.
İzmir’de 1 Şubat Cumartesi günü, Gediz Elektrik tarafından yürütülecek bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiler ilçe ve mahallelere göre farklı saat aralıklarında uygulanacak.
KONAK
Çamlık ve Mehtap mahallelerinde 09.00 – 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacak.
KINIK
Karadere Mahallesi’nde 09.00 – 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.
URLA
Altıntaş, İskele, Rüstem, Yaka ve Torasan mahallelerinde 09.00 – 15.00 saatleri arasında planlı kesinti olacak.
MENEMEN
29 Ekim Mahallesi’nde 09.00 – 11.00,
Yıldırım ve Fatih mahallelerinde ise 12.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
ALİAĞA
Fatih, Hatundere ve çevre mahallelerde 12.00 – 16.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacak.
BUCA
Zafer Mahallesi’nde 09.00 – 17.00,
Seyhan Mahallesi’nde ise 09.00 – 13.00 ile 12.00 – 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
TORBALI
İnönü Mahallesi’nde 10.00 – 16.00,
Yazıbaşı Mahallesi’nde 13.00 – 16.00,
Gazi Mustafa Kemal ve Çapak mahallelerinde ise 09.30 – 15.30 saatleri arasında kesinti uygulanacak.
KİRAZ
Yeni Mahallesi’nde 09.00 – 11.00,
Gedik Mahallesi’nde ise 10.30 – 18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
ÖDEMİŞ
Hacıhasan Mahallesi’nde 09.00 – 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacak.
KARABAĞLAR
Salih Omurtak, Limontepe ve Bahriye Üçok mahallelerinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
⚠️ UYARI
GEDİZ Elektrik yetkilileri, çalışmaların planlanan süreden erken tamamlanabileceğini veya teknik nedenlerle uzayabileceğini belirterek vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.