İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 1 Şubat Cumartesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir’de 1 Şubat Cumartesi günü, Gediz Elektrik tarafından yürütülecek bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiler ilçe ve mahallelere göre farklı saat aralıklarında uygulanacak.

KONAK

Çamlık ve Mehtap mahallelerinde 09.00 – 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacak.

KINIK

Karadere Mahallesi’nde 09.00 – 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

URLA

Altıntaş, İskele, Rüstem, Yaka ve Torasan mahallelerinde 09.00 – 15.00 saatleri arasında planlı kesinti olacak.

MENEMEN

29 Ekim Mahallesi’nde 09.00 – 11.00,

Yıldırım ve Fatih mahallelerinde ise 12.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

ALİAĞA

Fatih, Hatundere ve çevre mahallelerde 12.00 – 16.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacak.

BUCA

Zafer Mahallesi’nde 09.00 – 17.00,

Seyhan Mahallesi’nde ise 09.00 – 13.00 ile 12.00 – 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

TORBALI

İnönü Mahallesi’nde 10.00 – 16.00,

Yazıbaşı Mahallesi’nde 13.00 – 16.00,

Gazi Mustafa Kemal ve Çapak mahallelerinde ise 09.30 – 15.30 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

KİRAZ

Yeni Mahallesi’nde 09.00 – 11.00,

Gedik Mahallesi’nde ise 10.30 – 18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

ÖDEMİŞ

Hacıhasan Mahallesi’nde 09.00 – 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacak.

KARABAĞLAR

Salih Omurtak, Limontepe ve Bahriye Üçok mahallelerinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

⚠️ UYARI

GEDİZ Elektrik yetkilileri, çalışmaların planlanan süreden erken tamamlanabileceğini veya teknik nedenlerle uzayabileceğini belirterek vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.