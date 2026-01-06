GEDİZ duyurdu: İzmir’de elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler
İzmir’de 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. GEDİZ tarafından açıklanan kesinti programına göre Bornova, Konak, Ödemiş başta olmak üzere çok sayıda ilçe ve mahallede belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.
7 OCAK İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova:
Yıldırım Beyazıt, Rafet Paşa, Gazi Osman Paşa, Barbaros ve Yunus Emre mahallelerinde gece saatlerinden başlayarak gün içinde 16.30’a kadar sürebilecek planlı kesintiler uygulanacak.
Çiğli:
Yakakent, Güzeltepe, Şirintepe ve Köyiçi mahallelerinde 09.00–15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Dikili:
İsmetpaşa, Demirtaş, Aşağıkırıklar ve Salimbey mahallelerinde 10.00–16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Karabağlar:
Muammer Akar, Mehmet Ali Akman, Esentepe, General Kazım Özalp ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde gün içinde farklı saatlerde kesintiler yaşanacak.
Karşıyaka:
Örnekköy ve Şemikler mahallelerinde 09.00–17.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacak.
Konak:
Muammer Akar, General Kazım Özalp, Esentepe ve Mehmet Ali Akman mahallelerinde gece ve gündüz saatlerinde kısa süreli kesintiler olacak.
Ödemiş:
Sekiköy, Kayaköy, Bademli, Ovakent, Konaklı, Halıköy, Kemer ve birçok kırsal mahallede gün boyu farklı saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak.
Tire:
Çiniyeri ve Kürdüllü mahallelerinde 10.00–16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.
Torbalı:
Çaybaşı, Eğerci, Mustafa Kemal Atatürk, Şehitler ve Arslanlar mahallelerinde 10.30–16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
8 OCAK İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aliağa:
Samurlu, Bozköy, Horozgediği, Siteler ve Çakmaklı mahallelerinde kısa süreli planlı kesintiler yapılacak.
Bayındır:
Yusuflu, Buruncuk, Fatih, Yakacık ve merkez mahallelerinde 10.00–16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Bayraklı:
Doğançay, Mansuroğlu, Fuat Edip Baksı, Alpaslan ve Cengizhan mahallelerinde gün içinde farklı saatlerde kesintiler yaşanacak.
Buca:
Barış, Dicle ve Yiğitler mahallelerinde 09.00–15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Çeşme:
Boyalık, Altınyunus, Ilıca, Sakarya, Alaçatı ve çevre mahallelerde sabah erken saatlerde geniş kapsamlı kesinti yaşanacak.
Çiğli:
Esentepe Mahallesi’nde 11.00–13.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacak.
Güzelbahçe:
Yalı, Çelebi ve Kahramandere mahallelerinde sabah ve akşam saatlerinde kesintiler uygulanacak.
Karabağlar:
Refet Bele ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde 10.00–16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Menderes:
Develi, Cüneytbey, Altıntepe ve Küner mahallelerinde 09.00–17.00 saatleri arasında kesinti olacak.
Menemen:
30 Ağustos ve 9 Eylül mahallelerinde günün farklı saatlerinde planlı kesintiler uygulanacak.
Seferihisar:
Efemçukuru, Kavacık, Payamlı, Gödence, Gölcük ve çevre mahallelerde 09.00–16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Urla:
Altıntaş, Yaka ve Torasan mahallelerinde gün içinde bakım çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşanacak.
9 OCAK İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Balçova:
Çetin Emeç ve Eğitim mahallelerinde gece saatlerinde uzun süreli bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.
Bayraklı:
Postacılar, Soğukkuyu ve Örnekköy mahallelerinde 09.00–17.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.
Bornova:
Erzene, Yunus Emre ve Doğanlar mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak.
Buca:
Şirinkapı, Yaylacık, İnkılap ve Akıncılar mahallelerinde gün boyu farklı saatlerde kesintiler uygulanacak.
Çiğli:
Yakakent, Güzeltepe, Şirintepe ve Köyiçi mahallelerinde 09.00–15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Foça:
Yenibağarası, Fevzi Çakmak, Kazım Dirik ve çevre mahallelerde 10.00–16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.
Kemalpaşa:
Çınarköy Mahallesi’nde 09.00–15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
Konak:
İsmet Paşa, Ferahlı, Küçükada, Levent ve Zeytinlik mahallelerinde gün içinde kısa ve uzun süreli kesintiler yaşanacak.
Tire:
İbni Melek, Fatih ve Çayırlı mahallelerinde gün içerisinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.