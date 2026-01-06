GEDİZ duyurdu: İzmir’de elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler

İzmir’de 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. GEDİZ tarafından açıklanan kesinti programına göre Bornova, Konak, Ödemiş başta olmak üzere çok sayıda ilçe ve mahallede belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
GEDİZ duyurdu: İzmir’de elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler
Yayınlanma:

7 OCAK İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bornova:
Yıldırım Beyazıt, Rafet Paşa, Gazi Osman Paşa, Barbaros ve Yunus Emre mahallelerinde gece saatlerinden başlayarak gün içinde 16.30’a kadar sürebilecek planlı kesintiler uygulanacak.

Çiğli:
Yakakent, Güzeltepe, Şirintepe ve Köyiçi mahallelerinde 09.00–15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Dikili:
İsmetpaşa, Demirtaş, Aşağıkırıklar ve Salimbey mahallelerinde 10.00–16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Karabağlar:
Muammer Akar, Mehmet Ali Akman, Esentepe, General Kazım Özalp ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde gün içinde farklı saatlerde kesintiler yaşanacak.

Karşıyaka:
Örnekköy ve Şemikler mahallelerinde 09.00–17.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacak.

Konak:
Muammer Akar, General Kazım Özalp, Esentepe ve Mehmet Ali Akman mahallelerinde gece ve gündüz saatlerinde kısa süreli kesintiler olacak.

Ödemiş:
Sekiköy, Kayaköy, Bademli, Ovakent, Konaklı, Halıköy, Kemer ve birçok kırsal mahallede gün boyu farklı saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak.

Tire:
Çiniyeri ve Kürdüllü mahallelerinde 10.00–16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

Torbalı:
Çaybaşı, Eğerci, Mustafa Kemal Atatürk, Şehitler ve Arslanlar mahallelerinde 10.30–16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

8 OCAK İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Aliağa:
Samurlu, Bozköy, Horozgediği, Siteler ve Çakmaklı mahallelerinde kısa süreli planlı kesintiler yapılacak.

Bayındır:
Yusuflu, Buruncuk, Fatih, Yakacık ve merkez mahallelerinde 10.00–16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Bayraklı:
Doğançay, Mansuroğlu, Fuat Edip Baksı, Alpaslan ve Cengizhan mahallelerinde gün içinde farklı saatlerde kesintiler yaşanacak.

Buca:
Barış, Dicle ve Yiğitler mahallelerinde 09.00–15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Çeşme:
Boyalık, Altınyunus, Ilıca, Sakarya, Alaçatı ve çevre mahallelerde sabah erken saatlerde geniş kapsamlı kesinti yaşanacak.

Çiğli:
Esentepe Mahallesi’nde 11.00–13.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacak.

Güzelbahçe:
Yalı, Çelebi ve Kahramandere mahallelerinde sabah ve akşam saatlerinde kesintiler uygulanacak.

Karabağlar:
Refet Bele ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde 10.00–16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Menderes:
Develi, Cüneytbey, Altıntepe ve Küner mahallelerinde 09.00–17.00 saatleri arasında kesinti olacak.

Menemen:
30 Ağustos ve 9 Eylül mahallelerinde günün farklı saatlerinde planlı kesintiler uygulanacak.

Seferihisar:
Efemçukuru, Kavacık, Payamlı, Gödence, Gölcük ve çevre mahallelerde 09.00–16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Urla:
Altıntaş, Yaka ve Torasan mahallelerinde gün içinde bakım çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşanacak.

9 OCAK İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Balçova:
Çetin Emeç ve Eğitim mahallelerinde gece saatlerinde uzun süreli bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Bayraklı:
Postacılar, Soğukkuyu ve Örnekköy mahallelerinde 09.00–17.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

Bornova:
Erzene, Yunus Emre ve Doğanlar mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak.

Buca:
Şirinkapı, Yaylacık, İnkılap ve Akıncılar mahallelerinde gün boyu farklı saatlerde kesintiler uygulanacak.

Çiğli:
Yakakent, Güzeltepe, Şirintepe ve Köyiçi mahallelerinde 09.00–15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Foça:
Yenibağarası, Fevzi Çakmak, Kazım Dirik ve çevre mahallelerde 10.00–16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

Kemalpaşa:
Çınarköy Mahallesi’nde 09.00–15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Konak:
İsmet Paşa, Ferahlı, Küçükada, Levent ve Zeytinlik mahallelerinde gün içinde kısa ve uzun süreli kesintiler yaşanacak.

Tire:
İbni Melek, Fatih ve Çayırlı mahallelerinde gün içerisinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

Yarın elektrik kesintisi saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandıYarın elektrik kesintisi saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandıYurt
izmir Gediz elektrik kesintisi izmir elektrik kesintisi
Günün Manşetleri
Mehmet Akif Ersoy’un ek ifadesi ortaya çıktı
Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak
4 ismin daha testi pozitif çıktı
En düşük emekli aylığı masada
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Hız sınırı, makas ve telefon kullanmanın bedeli ağırlaşıyor
15 yaş altına sosyal medya yasağı meclis yolunda
Türk hava sahası yeni yıla rekorla başladı
Son 20 günde FETÖ'ye ağır darbe
Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu
Çok Okunanlar
Yarın elektrik kesintisi saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı
4 milyon TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı? 4 milyon TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı?
İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: Anormal bir durum İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: Anormal bir durum
Emekliler dikkat! En yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu Emekliler dikkat! En yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu
Türkiye’ye kar geri dönüyor: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! Türkiye’ye kar geri dönüyor: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat!