İzmir GEDİZ elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? İlçe ilçe kesinti saatleri

İzmir’de 26-27 Aralık tarihlerinde çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. GEDİZ Elektrik Dağıtım’ın açıklamasına göre kesintiler belirli mahallelerde ve belirli saat aralıklarında uygulanacak. Elektriklerin yeniden verilme saatleri planlanan çalışma süresine göre değişiyor.

İşte İzmir’de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler:

KARŞIYAKA

Cumhuriyet Mahallesi’nde 09.00–15.00 saatleri arasında; 6654, 6645/2, 6657, 6722, 6722/2, 6636, 6617/1, 6645, 6644, 6643, 6642, 6641, 6640, 6639, 6638, 6633/1, 6621, 6620, 6618, 6617, 6616, 6615, 6607, 6604, 6646, 6647, 6647/1, 6648, 6650, 6651, 6652, 6645/1 ve 6654/1 sokaklarında kesinti yapılacak.

BERGAMA

Sağancı Mahallesi 09.00–15.00

Yukarıcuma Mahallesi ve Yukarıcuma Köyü İç Yolu 10.00–16.00

Doğancı Mahallesi ve Doğancı Merkez Küme Evleri 10.00–16.00

BAYINDIR

Yakacık, Yusuflu, Buruncuk ve Fatih mahallelerinde 10.00–16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

URLA

Torasan Mahallesi’nin belirtilen sokak ve caddelerinde 10.00–16.00 saatleri arasında kesinti olacak.

ALİAĞA

Bozköy Mahallesi’nde 10.00–16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

ÇİĞLİ

Sasalı Merkez Mahallesi 09.00–17.00

Balatçık Mahallesi 09.00–17.00

Uğur Mumcu Mahallesi de kesintiden etkilenecek.

MENEMEN

Bağcılar, Kır, Karaorman, Göktepe, Çaltı, Ayvacık ve Alanıçi mahallelerinde 09.00–15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

BORNOVA

Çınar ve Yıldırım Beyazıt mahalleleri 10.00–12.00

Barbaros ve Gazi Osman Paşa mahalleleri 14.00–16.00

Kayadibi 09.00–14.00

Sarnıçköy ve Beşyol 11.00–17.00

Kazımdirik 02.00–03.30

Mevlana 09.00–15.00

DİKİLİ

Salihler Mahallesi 09.00–15.00

KONAK

Namık Kemal, Odunkapı, Şehit Nedim Tuğaltay, Selçuk, Türkyılmaz, Bozkurt, Tuzcu ve Dayıemir mahalleleri 09.00–13.00

KARABAĞLAR

Refet Bele, Bozyaka, Gülyaka ve Kazım Karabekir mahalleleri 01.00–02.00

ÖDEMİŞ

Bayırlı Mahallesi 09.00–16.00

GÜZELBAHÇE

Yelki 10.00–13.00

Maltepe 14.00–18.00

SEFERİHİSAR

Payamlı 09.00–15.00

Bengiler, Mersin Alanı ve Payamlı bölgeleri 12.00–16.00

Cumhuriyet Mahallesi 09.00–17.00

MENDERES

Tekeli Atatürk Mahallesi 09.00–17.00

Bulgurca, Oğlananası Cumhuriyet ve Kazım Karabekir mahallelerinde aynı saatlerde kesinti yapılacak.

BUCA

İnkılap Mahallesi’nde belirtilen sokaklarda 09.00–15.00 saatleri arasında kesinti olacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte elektrikler belirtilen saatler bitmeden erken de gelebilir. GEDİZ ekipleri bakım-onarım programı boyunca sahadaki müdahalelerini sürdürecek.