Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İzmir'de kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İzmir çevrelerinde bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların, yarın öğleden sonra kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İzmir'de kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İzmir'de kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.
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