İzmir’deki bitpazarı bir buçuk aydır kapalı. Esnaf kış ayının başında ortada kaldı. Bin beş yüze yakın esnaf örgütlendi ve Eski ve Yeni Eşyaları Değerlendirme Derneği’ni kurdu. Bitpazarı esnafı sicim gibi yağan yağmura rağmen Konak Meydanı’nda eylem yaptı. O anlarda yanlarında sadece Ulusal Kanal vardı

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Tepkinin nedeni kapatılan BİTPAZARI’na yeni yer tahsis edilmemesi.



BİTPAZARI 7 yıl önce şikâyet üzerine kaldırılan Yeşildere’den Halkapınar’a taşındı. 7 yılın sonunda pazarın kaderi değişmedi. Şikâyet üzerine İzmir Valiliği pazarın kaldırılmasına karar verdi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yer tahsisi başvurusu yaptılar reddedildiler. Bornova, Konak, Buca ve Menderes belediyeleri esnafa sırtını döndü.



Bin 500 civarında Pazar esnafı örgütlendi, “Eski ve Yeni Eşları Değerlendirme Derneği”ni kurdu. BİZPAZARI esnafının tek talebi var o da kendilerine yer tahsis edilmesi.



BİTPAZARI’nda sergi açanlar vergiye tabi değil. Dernek Başkanı Murat Güler, esnaf olarak vergiye tabi olmak istediklerini ancak bu rağmen kendilerine yer tahsisi yapılmadığına vurgu yaptı.



Vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’ndan çığlığının duyulmasını istiyor.



HABER-KAMERA: AKIN KARA

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