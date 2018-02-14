İzmir'in toplu ulaşımında yarın önemli bir değişiklik yapılacak. İZBAN'ın en uzun ücreti 2 lira 86 kuruştan 10 lira 60 kuruşa yükselecek. 25 kilometreden sonra ücret kademeli olarak 10 lira 60 kuruş'a çıkacak. Halk tepkili... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise bu zammı "hakkaniyetli ve cüzi" olarak savundu.

İZBAN'da "Artı Para" dönemi başlıyor. 2 lira 86 kuruş olan mesafe artık 10 lira 60 kuruş...İzmir toplu ulaşımının omurgasını oluşturan İZBAN 2 lira 86 kuruştan 10 lira 60 kuruşa çıktı, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise zammın "cüzi" olduğunu söyledi.136 kilometrelik İzmir banliyö hattında 15 Şubat'tan itibaren yeni bir sisteme geçilecek. Sistemin adı "Artı Para". Yeni uygulama ile 1 buçuk ay içinde İzmir'de İZBAN'a ikinci zam yapıldı. En uzun mesafeye 2 lira 86 kuruş ödeyen İzmirli şimdi 10 lira 60 kuruş ödeyecek.İzmir’in hafta başından bu yana gündemin bu konu var. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da bu tartışmalara katıldı, İZBAN'a yapılan zammı savundu.Zam olmadığını söyleyen Kocaoğlu, "25 kilometrenin ötesinde cüzi de olsa bir para almak işin doğasındadır. Ulaşım desteklensin ama her şeyin bir sınırı vardır. Gittiğin kadar öde tarifesinin daha adil, daha doğru, daha hakkaniyetli olduğunun ve hizmetin daha adil dağıtıldığının bilinmesi taraftarıyım" dedi.15 Şubat'tan itibaren İzmirliler Aliağa ya da Selçuk'tan banliyö trenine binmek isterse kartında 10 lira 60 kuruşun olması gerekecek. Eğer bakiye 10 lira 60 kuruşun altında ise İZBAN'a binemeyecek.İZBAN'a binenler eğer 25 kilometrelik bir mesafe kat etmemişse durak çıkışlarında bulunan "Artı Para" turnikelerinden 2 lira 86 kuruşun üzerinde bloke edilen bakiyenin iadesini alabilecek.