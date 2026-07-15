İzmir-İstanbul otoyolu yangın nedeniyle kapatıldı! Manisa'da alevler yola ulaştı

Yangın nedeniyle dev otoyol güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Öte yandan İzmir'in Bornova ilçesinde de otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan bir diğer yangınla mücadele ediliyor.

MANİSA AKHİSAR'DA ALEVLER OTOYOLA KİLİT VURDU

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Evkafteke Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 13.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın alınmasının hemen ardından harekete geçen ekipler, saat 13.20'de alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ancak rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte yangın hızla yayılarak İzmir-İstanbul Otoyolu'na kadar ulaştı. Görüş mesafesini tamamen sıfırlayan yoğun duman ve yola yaklaşan alevler nedeniyle, otoyol güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine tamamen kapatıldı. Bölgede ulaşımın yeniden güvenli bir şekilde sağlanabilmesi ve yolun açılması için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.

DEV SÖNDÜRME ORDUSU SEFERBER OLDU

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarında adeta zamanla yarışılıyor. Alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan seferber edilen kuvvetler şu şekilde açıklandı:

Hava Gücü: Yangın bölgesinde aralıksız sorti yapan 8 söndürme uçağı ve 8 helikopter,

Kara Gücü: Karadan alevlerin önünü kesmeye çalışan 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer.

İZMİR BORNOVA'DA DA YANGIN ORMANA SIÇRADI

Ege'deki ikinci kötü haber ise İzmir'den geldi. Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi çevre yolu yakınlarındaki otluk alanda saat 13.00 sıralarında yangın başladı. Şiddetli rüzgarın yön verdiği alevler, kısa sürede büyüyerek bitişikteki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, Bornova'daki yangını da söndürebilmek için hem havadan hem de karadan yoğun bir mücadele yürütüyor.