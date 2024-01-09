İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Korkunç Kaza! Bir Kişi Yaşamını Yitirdi

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir bölümündeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Korkunç Kaza! Bir Kişi Yaşamını Yitirdi
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Akpınar mevkiinde, 1 cip ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 06 FL 2374 plakalı cipte bulunan 73 yaşındaki Fehmi Zafer Heperler olay yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Heperler'in cenazesi de incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Ataşehir'de Feci Trafik Kazası! Otobüs Araçların Arasına DaldıAtaşehir'de Feci Trafik Kazası! Otobüs Araçların Arasına DaldıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# izmir # trafik kazası
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