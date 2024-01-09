İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Korkunç Kaza! Bir Kişi Yaşamını Yitirdi
İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir bölümündeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Akpınar mevkiinde, 1 cip ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, 06 FL 2374 plakalı cipte bulunan 73 yaşındaki Fehmi Zafer Heperler olay yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Heperler'in cenazesi de incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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