İzmir Karabağlar'da banka şubesinde rehin krizi: Şüpheli güvenlik görevlisinin silahını ele geçirdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka şubesine giren ve daha önce psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilen bir kişi, güvenlik görevlisinin silahını ele geçirerek içeride bulunan 5 kişiyi rehin aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir Karabağlar'da banka şubesinde rehin krizi: Şüpheli güvenlik görevlisinin silahını ele geçirdi
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir banka şubesi, kısa süre önce gerginliğin hakim olduğu bir rehin krizine sahne oldu. Daha önce psikiyatri tedavisi gördüğü tespit edilen bir kişi, şubeye girdikten sonra güvenlik görevlisinin silahını elinden alarak içeride bulunan 4 ila 5 vatandaşı rehin aldı.

Olay, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerindeki banka şubesinde yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen ilk bilgilere göre şüphelinin daha önceden psikiyatrik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirlendi. Şüpheli, bankaya girişinin ardından güvenlik görevlisinin üzerindeki silahı ele geçirdi ve şube içindeki kişileri rehin aldığını açıkladı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından adrese çok sayıda polis ekibi ve özel harekat timi yönlendirildi. Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, banka şubesi ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alarak caddeyi güvenlik çemberine aldı.

Bölgede görevli polis ekipleri, rehinelerin güvenli şekilde tahliyesi için şüpheliyle ikna görüşmelerini sürdürüyor. İkna sürecine destek amacıyla şüphelinin annesi de olay yerine getirildi. Rehin krizine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

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