İzmir Karşıyaka'da pitbull vahşeti! Küçük köpeğini korumak isterken parmağı koptu: Yerine dikilemedi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde tasmasız ve ağızlıksız olarak sokağa bırakılan pitbull cinsi köpek, küçük köpeğini gezdiren 5 çocuk annesi hasta bakıcı Ayşe Ortan’a saldırdı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İzmir Karşıyaka'da pitbull vahşeti! Küçük köpeğini korumak isterken parmağı koptu: Yerine dikilemedi
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Dehşet anlarında küçük köpeğini kurtarmak isterken sağ işaret parmağı kopan talihsiz kadının uzvu, parçalandığı için doktorlar tarafından yerine dikilemedi. Kaçtığı iddia edilen saldırgan köpeğin hâlâ bulunamaması nedeniyle sokağa çıkamadığını belirten mağdur kadın, duruşmada hâkime okumak için yazdığı şiirle tepkisini dile getirdi.

MARKET ÖNÜNDE CAN PAZARI: PARMAĞI AĞZINDA KOPTU

Olay, Karşıyaka Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 'Jelibon' isimli teriyer cinsi köpeğiyle ekmek alıp evine dönen Ayşe Ortan, market önünde başıboş duran pitbullun saldırısına uğradı:

Önce küçük köpeği sırtından yakalayan saldırgan hayvan, ardından köpeğini kurtarmaya çalışan Ortan'a yöneldi.
Çevredekilerin müdahale için köpeğin ağzına soktuğu paspas sopasının kırılması üzerine talihsiz kadının sağ işaret parmağı koptu.
Çevredeki bir vatandaşın pitbullu arka bacaklarından çekmesiyle kurtarılan Ortan, acil olarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İki ameliyat geçirmesine rağmen aşırı parçalanan parmak kurtarılamadı.

"SAHİBİ KÖPEĞİ SAKLIYOR OLABİLİR, İŞİMDEN OLDUM"

Köpeğin sahibi Sibel G. hakkında suç duyurusunda bulunan Ayşe Ortan, köpeğin kaçtığı iddialarına inanmadığını ve saklandığını öne sürerek yaşadığı kabusu anlattı:

"Yetişmeselerdi ölecektim. Bir anda köpeğimi kaptı, bırakması için yalvardım. Parmağım hayvanın ağzında koptu. İşimden oldum, köpek hâlâ yakalanamadığı için korkudan kapıya adım atamıyorum. Devletimizin ağızlıksız ve tasmasız köpek gezdirenlere karşı en sert önlemleri almasını istiyorum."

DURUŞMA GÜNÜ HÂKİME ŞİİRLE SESLENECEK

Uğradığı saldırı sonucu uzvunu kaybeden ve hasta bakıcılık mesleğini yapamaz hale gelen Ortan, mahkeme günü köpeğin sahibine tepkisini hâkim karşısında okuyacağı şu dizelerle anlatacağını belirtti:

"Bre gafil, neden takmadın köpeğine ağızlık?

Olamaz bu kadar vicdansızlık, rahatlık.

Aklında var mıydı yoksa biraz noksanlık?

Kusura bakma, sen insan değilsin.

Bu bir hata asla olamaz, kul hakkı yüce divanda tartışılmaz.

Hâkim bey, takdir sizindir; bu parmağı helal etmiyorum."
Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürerken, firari pitbullun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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