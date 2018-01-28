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İzmir Karşıyaka’da sahipsiz köpekler için 5 yıldızlı yuva açıldı

İzmir Karşıyaka’da sahipsiz köpekler için 5 yıldızlı yuva açıldı.. Misafirlerine ‘5 yıldızlı’ konfor yaşatan tesis, hayvanseverlerden tam not aldı.

İzmir Karşıyaka’da sahipsiz köpekler için 5 yıldızlı yuva açıldı

Can dostlara, daha çağdaş ve sağlıklı yaşam şartları sunacaklar...

Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ek hizmet binaları tamamladı. 

Kapalı ve açık toplam 30 odası bulunan yeni yaşam alanında; Köpek bakım odası, 2 muayene odası, 1 ameliyathane, veteriner hekim odası, kayıt odası ve köpek sahiplenmek isteyenler için bekleme odası inşa edildi.

Tesiste köpeklerin oyun oynaması için 300 metrekarelik çim alan da oluşturuldu.

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren tesiste, sahipsiz köpeklere sağlık ve bakım hizmetleri veriliyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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