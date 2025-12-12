İzmir Kemalpaşa'da kimyasal madde sızıntısı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi'nde bulunan bir antrepo sahasındaki tırdan sızan kimyasal madde nedeniyle 5 kişi hastaneye başvurdu. Olay yerine hızla sevk edilen AFAD ve polis ekipleri gerekli önlemleri aldı.
DEPODAN SIZAN MADDE: PROPANON
Olay, antrepo sahasının yakınındaki bir fabrikada çalışan 5 kişinin baş dönmesi, mide bulantısı ve gözlerde kızarıklık şikayetleriyle hastanelere başvurması üzerine ortaya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, antrepo sahasındaki bir tırda bulunan varilden kimyasal madde sızıntısı olduğunu belirledi.
AFAD ekipleri, 'Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler' (KBRN) ölçümleri yaparak sızan maddenin türünü tespit etti. Yapılan ölçümlerde sızıntının 'propanon' isimli kimyasal olduğu ortaya çıktı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
AFAD, sızan kimyasal maddenin hava ölçümlerinde sağlığa zararlı seviyede bulunmadığını belirledi.
Olay nedeniyle çevredeki hastanelere başvuran 5 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu ve ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.