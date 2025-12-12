İzmir Kemalpaşa'da kimyasal madde sızıntısı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

DEPODAN SIZAN MADDE: PROPANON

Olay, antrepo sahasının yakınındaki bir fabrikada çalışan 5 kişinin baş dönmesi, mide bulantısı ve gözlerde kızarıklık şikayetleriyle hastanelere başvurması üzerine ortaya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, antrepo sahasındaki bir tırda bulunan varilden kimyasal madde sızıntısı olduğunu belirledi.

AFAD ekipleri, 'Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler' (KBRN) ölçümleri yaparak sızan maddenin türünü tespit etti. Yapılan ölçümlerde sızıntının 'propanon' isimli kimyasal olduğu ortaya çıktı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

AFAD, sızan kimyasal maddenin hava ölçümlerinde sağlığa zararlı seviyede bulunmadığını belirledi.

Olay nedeniyle çevredeki hastanelere başvuran 5 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu ve ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.