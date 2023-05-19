İzmir Körfezi yosunla kaplandı

Deniz kirliliği nedeniyle İzmir Körfezini yine deniz yosunu kapladı. Bostanlı ve İnciraltı kıyılarındaki deniz yosunlarının kıyıya vurmasıyla İzmir denizi yeşile büründü.



Deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla oluşan deniz yosunları, evsel ve endüstriyel atıklar nedeniyle çoğalıyor.



Kıyıların yanı sıra deniz yosunları, denizin ortasındaki belli bölgelerde de adacıklar oluşturdu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, oluşan deniz yosunlarının temizliği için çalışma başlattı.