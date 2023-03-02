İzmir Körfezi'nde çok sayıda yeni fay tespit edildi
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrası depremler ülkenin gündemine oturdu. Bütün şehirler deprem için önlem almaya çalışırken, İzmir'den fay hatlarıyla ilgili önemli bir haber geldi. İzmir Körfez'inde yapılan araştırmalarda çok sayıda yeni fayın varlığı ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrası depremler ülkenin gündemine oturdu. Bütün şehirler deprem için önlem almaya çalışırken, İzmir'den fay hatlarıyla ilgili önemli bir haber geldi. İzmir Körfez'inde yapılan araştırmalarda çok sayıda yeni fayın varlığı ortaya çıktı.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ekibi, İzmir'de dış körfez olarak tanımlanan Foça-Karaburun bölgesinde yaptıkları araştırmalarda çok sayıda yeni fayın varlığını ortaya çıkardı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK destekli Piri Reis gemisiyle sismik araştırma yapan 12 kişilik ekip, 1 hafta boyunca denizde veri topladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derman Dondurur, bu çalışmada yaklaşık 1000 kilometrelik alanda sismik veri topladıklarını belirtti.
ÇOK SAYIDA YENİ FAYIN VARLIĞINI ORTAYA ÇIKARDI
Söz konusu çalışmada çok ilgi çekici sonuçlar elde ettiklerini aktaran Dondurur, "İzmir dış körfezinin sığ yapısını, fay yapılarını biraz biliyoruz ama derin kısımlarla ilgili çok bilgimiz yoktu. Bizi şaşırtan şu oldu; oradaki aktif fay miktarı ve yoğunluğu gerçekten çok fazla. Bu çalışmanın sonuçları, çok sayıda yeni fayın varlığını ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.