İzmir, Menderes'e bağlı Değirmendere Mahallesi’nde mermer ocağı açılmak isteniyor. Bölge halkı bu durumdan rahatsız. Mahalle sakinleri yapılmak istenen "Halkın Katılımı Toplantısı'na" izin vermedi. Değirmendere'de taş ocağı istemediklerini söylediler.

Menderes'in Değirmendere Mahallesi, Karaintepe mevkiinde yaklaşık 250 dönüm arazide yapılmak istenen mermer ocağı projesine tepkili. Bölge halkı "ÇED Halkın Katılımı Toplantısı'na" izin vermedi.



Eylemde kadınlar ön plana çıktı. Evlatlarının geleceği için projeye karşı çıktılarını belirten kadınlar, "firmanın mahallelerinden ellerini çekmesini" söylediler.



1991 Değirmendere'de yaşadığını söyleyen Hafize Yardış, bölgenin Türkiye tarımındaki önemine dikkat çekti. Oluşab,ilecek sağlık problemleri konusunda uyardı.



Menderes belediye başkanı Mustafa Kayalar da mermer ocağı projesi ile ilgili Ulusal Kanal'a konuştu, tepki gösterdi.



Sporcular da projeye karşı. Pusula 35 Dağcılar Derneği Başkanı Sabri Çetin doğa yürüyüşleri yapılan mevkiinin önemini aktardı.



Protestolar karşısında firma yetkilileri alandan ayrılmak zorunda kaldı. Mahalle sakinleri "yine gelirlerse, yine göndeririz" dedi.



ulusal.com.tr