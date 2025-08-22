İzmir Menderes’te büyük yangın: Alevler ormana sıçradı, müdahale sürüyor

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Çile Mahallesi’nde saat 12.45 sıralarında ziraat arazisinde başlayan yangın, rüzgârın etkisi ve kuru otların tutuşmasıyla geniş bir alana yayıldı.

Yangına ilk müdahale saat 12.55’te başlatıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 8 uçak ve 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozerle karadan müdahale ediyor.

Gökyüzüne yükselen yoğun dumanlar çevrede paniğe neden olurken, alevlerin oluşturduğu duman bulutu Kuşadası’ndan bile görülebiliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çabası sürüyor.

