İzmir Menderes’te büyük yangın: Alevler ormana sıçradı, müdahale sürüyor

Yangına ilk müdahale saat 12.55’te başlatıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 8 uçak ve 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozerle karadan müdahale ediyor.

Gökyüzüne yükselen yoğun dumanlar çevrede paniğe neden olurken, alevlerin oluşturduğu duman bulutu Kuşadası’ndan bile görülebiliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çabası sürüyor.