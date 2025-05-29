İzmir merkezli devre mülk vurgunu: 6 ilde düzenlenen operasyonda 13 tutuklama

Yüksek kar vaadiyle devre mülk sahiplerini tuzağa düşüren dolandırıcılık çetesi çökertildi. İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Sorguların ardından 13 zanlı tutuklanırken, milyonluk vurgunun detayları da gün yüzüne çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir merkezli devre mülk vurgunu: 6 ilde düzenlenen operasyonda 13 tutuklama
Yayınlanma:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, devre mülk sahiplerini yüksek kar elde etme vaadiyle kandırarak ofislerine davet eden şüphelilerin, sözde sözleşme işlemleri sırasında "masraf ve sigorta" adı altında para topladığı tespit edildi. Polis ekipleri, İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Kayseri, Ankara, Muğla ve Kahramanmaraş illerinde 20 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Dolandırıcılık ve Suç Analiz Merkezi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini ve faaliyetlerini belirledi. Sabah saatlerinde yapılan baskınlarla şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Aramalarda birçok dijital materyal, sözleşme örnekleri ve şüpheli dokümanlara da el konuldu.

9 KİŞİYİ 6 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin, farklı illerde ikamet eden 9 devre mülk sahibinden toplam 6 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Mağdurların ifadelerinde, yatırım yapma vaadiyle kandırıldıkları ve imza attıkları belgelerin içeriğinden haberlerinin olmadığı belirtildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de jandarma kovalamacası! İki araçta 13 düzensiz göçmen yakalandıEdirne'de jandarma kovalamacası! İki araçta 13 düzensiz göçmen yakalandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

izmir
Günün Manşetleri
Diyarbakır'da zehir tarlası!
Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi
Bakanlık NATO “yok” dedi, görüntüler “var” dedi
Zeytinyağında tağşiş yapan markalar ifşa edildi
Vatan Partisi'nden DMM'ye eleştiri
Gazze’de katliam sürüyor
ASO Başkanı Ardıç uyardı
8,3 milyar liralık vurgun!
Borsa'da büyük vurgun iddiası
Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak!
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
Diyarbakır'da zehir tarlası! Diyarbakır'da zehir tarlası!
İzmir merkezli devre mülk vurgunu İzmir merkezli devre mülk vurgunu
Kara yollarında dikkat! Kara yollarında dikkat!