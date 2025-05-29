İzmir merkezli devre mülk vurgunu: 6 ilde düzenlenen operasyonda 13 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, devre mülk sahiplerini yüksek kar elde etme vaadiyle kandırarak ofislerine davet eden şüphelilerin, sözde sözleşme işlemleri sırasında "masraf ve sigorta" adı altında para topladığı tespit edildi. Polis ekipleri, İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Kayseri, Ankara, Muğla ve Kahramanmaraş illerinde 20 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Dolandırıcılık ve Suç Analiz Merkezi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini ve faaliyetlerini belirledi. Sabah saatlerinde yapılan baskınlarla şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Aramalarda birçok dijital materyal, sözleşme örnekleri ve şüpheli dokümanlara da el konuldu.

9 KİŞİYİ 6 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin, farklı illerde ikamet eden 9 devre mülk sahibinden toplam 6 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Mağdurların ifadelerinde, yatırım yapma vaadiyle kandırıldıkları ve imza attıkları belgelerin içeriğinden haberlerinin olmadığı belirtildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.