İzmir merkezli terör operasyonu! Şafak vakti 35 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ’a finansal destek sağladıkları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Sabah saat 06.00’da İzmir merkezli olmak üzere toplam 4 ilde 45 şüpheliye yönelik baskın yapıldı. Operasyonlarda 35 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 dizüstü bilgisayar, 1 cep telefonu ve yasak yayın kapsamında değerlendirilen 2 kitap ele geçirildi. Ele geçirilen materyallere delil niteliğinde el konuldu.