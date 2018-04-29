Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki ayrı suç örgütüne yönelik İzmir, Manisa ve Bursa'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Özel Hareket polisi desteği, 4 dedektör köpek ve 160 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tüfek, bir ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 hassas terazi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.