İzmir narkotik polisi zehir tacirlerine göz açtırmadı: 3 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin bir hafta boyunca düzenlediği kapsamlı baskınlarda, piyasa değeri yüksek, milyonlarca doza ulaşan uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan 46 zanlının tamamı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz hafta boyunca uyuşturucu madde ticareti ve satıcılığıyla mücadele kapsamında yoğun bir çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere karşı ardı ardına çok sayıda operasyonlar düzenlendi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının neticesinde yakalanan 46 şüpheli, emniyetteki gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlar, 46 zanlının tamamının tutuklanmasına hükmetti.

MİLYONLARCA DOZA DENK GELEN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen arama ve inceleme faaliyetlerinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktarı, operasyonun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Piyasa sürülmeye hazırlanan büyük miktarda zehir stoğuna el konuldu.

Aramalar sonucunda; tam 3 milyon 166 bin 874 uyuşturucu hap, 50 kilo 592 gram esrar, 6 kilo 194 gram kokain ve 1105 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlar sırasında, sadece uyuşturucu maddeler değil, aynı zamanda suç şebekelerinin kullandığı diğer materyaller de ortaya çıkarıldı. Ekiplerin detaylı incelemeleri neticesinde; maddelerin ölçümünde kullanılan 9 hassas terazi, suç unsuru olarak değerlendirilen 4 tabanca, 9 tüfek ile bu silahlara ait 366 tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı tespit edilen çeşitli malzemelere de el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

