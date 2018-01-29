Odaya üye olmayan kişilerin kongre salonuna girmek istemesi üzerine gruplar arasında arbede çıktı

İzmir Pazarcılar Odasının 26. Olağan Genel Kongresi'nde, odaya üye olmayan bazı kişilerin kongre salonuna girmek istemesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı.



Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yapılan ve İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Başkanı Hamdin Erişen ile Faysal Acar'ın listelerinin yarıştığı kongrede, odaya üye olmayan kişilerin salona girmek istemesi üzerine arbede çıktı.



İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ile başkan adaylarının müdahale ettiği arbede üzerine kongreye Çevik Kuvvet polisi çağrıldı.



Odaya üye olmayan kişiler salondan çıkarılırken polis nezaretinde oy verme işlemi gerçekleştirildi.



876 üyenin oy kullandığı kongrede 617 oy alan mevcut başkan Erişen güven tazeledi.



Hamdin Erişen, rakibi Acar'ı yanına alarak yaptığı teşekkür konuşmasında, seçimin kaybedeninin olmadığını, İzmir'deki tüm pazarcı esnafı ile beraber projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.



İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mutlu ise yaşanan olayların kendisini çok üzdüğünü belirterek, "Hiç arzu edilmeyen görüntülerdi, keşke yaşanmasaydı ama her şey normale döndü. Pazarcılar bu salondan kol kola el ele çıkacak." diye konuştu.