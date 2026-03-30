İzmir sahilinde kan donduran manzara! Kayalıkların arasında bebek cesedi bulundu!

İzmir'in Konak ilçesinde, Deniz Polisi ekiplerinin eğitim faaliyeti sırasında sahil bandındaki kayalıkların arasında kordon bağı henüz kesilmemiş bir kız bebek cesedi bulundu.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, İzmir Körfezi'nde eğitim faaliyeti gerçekleştiren Deniz Polisi ekiplerinin dikkati sayesinde tespit edildi. Sahil bandı boyunca çalışma yürüten ekipler, kayalıkların arasında hareketsiz şekilde yatan bir bebek olduğunu gördü. Ekiplerin durumu telsiz aracılığıyla merkeze bildirmesi üzerine, belirtilen bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KORDON BAĞI KESİLMEMİŞ

İhbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kayalıkların arasındaki bebeğin durumunu değerlendirmek üzere ilk kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan sağlık kontrolünde, kordon bağı henüz kesilmemiş olan kız bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine alan emniyet güçleri tarafından güvenlik çemberine alınarak durum nöbetçi savcılığa bildirildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerine gelmesinin ardından bölgede detaylı inceleme yapıldı. Savcılığın olay yerindeki tespit işlemlerini tamamlamasıyla birlikte, yeni doğmuş kız bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin saptanması ve otopsi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kolluk kuvvetleri ve adli makamlar, bebeğin kimliğinin ve olayın sorumlularının tespit edilmesi için başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izmir bebek cesedi
