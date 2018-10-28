İzmir Seferihisar'da art arda depremler meydana geldi. Önce 3.4 ardından da 3.8 ile sarsıldı. Saat 11:19'da meydana gelen depremin şiddeti ise 3.4 olarak kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Bu sabah İzmir'de bir deprem meydana geldi.



Yaşanan depremin büyüklüğü 3.4, derinliği ise 5.5 km olarak kaydedildi.



Saat 09:18'de bir deprem daha meydana geldi. Merkezi Seferihisar olan depremin bu kez büyüklüğü 3.8 derinliği 6.2 olarak kaydedildi



Saat 11:19'da bir deprem daha meydana geldi. 10 Km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü bu kez 3.4 olarak kaydedildi



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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