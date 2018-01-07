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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına taşlı saldırı

Saldırı anı odanın güvenlik kamerasınca kaydedildi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına taşlı saldırı

 İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası binasına yönelik taşsaldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesindeki odaya taşlı saldırı düzenlendi.

Yaralanan olmayan saldırıda, kapının camı kırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis incelemede bulundu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, gazetecilere yaptığı açıklamada, odada bugün genel kurul heyecanı yaşandığını, kendisinin de yarıştığı toplantı sonrası tekrar başkanlık görevine seçildiğini hatırlattı.

Genel kurulun sonuçlanmasının ardından döndüğü odaya saldırıda bulunulduğunu gördüklerini aktaran Anık, "Burası benim şahsi malım değil, esnafın malı. Buraya yapılmış saldırı esnafa yapılmıştır. Bu yüzden saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Gerekli şikayetleri yaptık. Seçim yapıldı kazandık, onlar da kazanabilirdi, böyle taşkınlıklara gerek olmadığını düşünüyorum. Güvenlik kamerası inceliyor." diye konuştu.

Öte yandan saldırı anı, odanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde bir kişinin elindeki kilit parke taşı kapıya doğru atması yer alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #taş #saldırı #İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
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