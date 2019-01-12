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İzmir su altında kaldı

İzmir'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelindeki sağanak sonrası İZBAN Pancar tren istasyonu kullanılamaz hale geldi.

İzmir su altında kaldı

İzmir'de 2 gündür süren sağanak, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Etkisini aralıklarla artıran yağmur nedeniyle kent genelinden çok sayıda su baskını ve taşkın ihbarları alındı.

Torbalı ilçesinde İZBAN Pancar tren istasyonu, su baskını sonucu tamamen suyla doldu. Hizmet dışı kalan istasyonu kullanacak yolcular, diğer istasyonlara belediye otobüsleriyle taşındı.

Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan Yunuslar alt geçidi, su birikintisi nedeniyle trafiğe kapandı. Alt geçidin kapandığını fark etmeyen bir sürücünün burada bıraktığı otomobilinin büyük bölümü su altında kaldı.

Karşıyaka, Buca ve Foça'da da bazı sokaklar ve evlerin bodrum katlarını su bastı.
 

Etiketler; #izmir #sağanak
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