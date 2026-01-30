30 Ocak İzmir su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU Karşıyaka, Bornova, Çiğli sular ne zaman gelecek?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 30 Ocak 2026 Cuma günü kent genelinde meydana gelen arızalar nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yaşandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre ana boru hattı ve pompa arızaları nedeniyle birçok mahallede su verilemiyor.

İZSU’nun paylaştığı bilgilere göre Karşıyaka, Bornova ve Çiğli ilçelerinde kesintinin geniş çaplı olduğu belirtildi. Vatandaşlar, suyun ne zaman geleceğini merak ederken, kesintilerin büyük bölümünün akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

Karşıyaka’da su kesintisi

Ana hat arızası nedeniyle Karşıyaka’nın Aksoy, Alabey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Sancaklı, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar ve Zübeyde Hanım mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor.

Kesintinin saat 18.00’de sona ermesi bekleniyor.

Bornova’da ana boru arızası

Bornova’da ana boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk, Barbaros, Çamiçi, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka 3, Evka 4, Gazi Osman Paşa, Gürpınar, İnönü, Karacaoğlan, Kavalıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Mevlana, Naldöken, Tuna, Ümit ve Yeşilçam mahallelerinde su kesintisi uygulanıyor.

İZSU, suyun saat 18.00 itibarıyla yeniden verileceğini açıkladı.

Çiğli’de çok sayıda mahalle etkilendi

Çiğli ilçesinde de ana hat arızası nedeniyle geniş çaplı su kesintisi yaşanıyor. Kesintiden Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı, Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent ve Yeni Mahalle mahalleleri etkilendi.

Kesintinin 18.00’de sona ermesi bekleniyor.

Bayraklı ve Menemen’de durum

Bayraklı’da ana boru hattındaki arıza nedeniyle Manavkuyu, Mansuroğlu ve Osmangazi mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin saat 18.00’de sona ereceği bildirildi.

Menemen ilçesinde ise pompa arızası nedeniyle Gazi Mahallesi’nde su kesintisi yaşanıyor. Kesinti saat 10.20’de başladı, 19.00’da sona ermesi bekleniyor.

Çeşme’de yağmur hattı çalışması

Çeşme’nin Sakarya ve 16 Eylül mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. İZSU, kesintinin Çeşme Belediyesi’nin yağmur hattı çalışmaları sırasında oluşan arızadan kaynaklandığını açıkladı.

Kesintinin saat 17.59’da sona ereceği bildirildi.