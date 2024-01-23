İzmir Tarihi Asansör yakınında insan kemikleri bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Asansör yakınındaki arazide dolaşan hurdacı, insan kemikleriyle karşılaştı. Kemik parçaları, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir Tarihi Asansör yakınında insan kemikleri bulundu
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Olay akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde bulunan Tarihi Asansör yakınındaki boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede dolaşan bir hurdacı, insana ait olan iskeletle karşılaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken polis ekipleri, insan kemiklerinin bulunduğu alanı şerit ile kapattı. Ayrıca bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğünde görevli polis ekipleri de kemiklerle ilgili detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Olay yerine gelen savcının incelemesi sonrası insan kemikleri delil torbasına konularak İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kemiklerin, yapılacak olan DNA testi sonrasında kime ait olduğunun tespiti ve maktulün ölme şeklini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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